邱國正：更改第一擊界定 裴洛西訪台後明確執行

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔台北8日電）國軍更改第一擊界定，只要共軍實體航空器逾越界線，國軍就視第一擊，將予以反制。國防部長邱國正今天指出，此界定是他上任沒多久後調整，尤其在前美國眾議院議長裴洛西訪台後，明確修訂權責並執行。

邱國正昨天在立法院外交及國防委員會答詢指出，以往認定中共「第一擊」是指開砲、開槍，但國軍早已更改第一擊界定，只要共軍實體航空器逾越界線，國軍就視第一擊，予以反制。

立法院院會今天上午舉行，邱國正會前受訪進一步說明，第一擊的定義是他上任沒多久後調整的，尤其在前美國眾議院議長裴洛西訪台後（中國於裴洛西訪台後對台舉行軍演），中共無人機頻頻侵擾金門，雖然有規定發覺無人機要擊落但相關規定並未明確，當時他扛起責任，明確修訂權責並執行。

邱國正提到，以往第一擊的定義是對方開槍、開砲，國軍予以反制；但例如現在的無人機等，雖然並非槍彈，仍依然侵擾，這時國軍擊落並不是第一擊，對方此舉才是第一擊，所以國軍把此界定說清楚。

邱國正指出，國軍會將新增加的「狀況」加入突發狀況處置規定，但狀況的項目一多就會造成很多問題，例如當遇到狀況發生時，不可能一一核對、歸類並經過層層批示及報告才准許應對方式，如此一來狀況可能已經過了、來不及處理，也因此有所調整，包括針對航空、海航實體、無人機艦等，透過警告喊話、發射信號彈，若不配合仍持續逾越範圍就要有應對方式。

針對國民黨立委陳永康昨天提到，建議國防部應將國際武裝衝突法的交戰準則（Rules of Engagement，ROE），納入國軍戰備規定。邱國正說明，已經在執行，會再與立委單獨說明。

邱國正強調，不期望有戰爭發生，但軍人要了解政治而不要干預政治，軍方考量事情要看的是徵候並向下分析，例如一個敵可能行動就包含7、8個徵候，並對此分析、料敵從寬。

由於昨天也有立委提到，不少有錢民眾擔憂小孩上戰場，紛紛將小孩送出國。邱國正表示，他對出國沒有意見。（編輯：張均懋）1130308