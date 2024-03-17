國防部：ROE去年修訂 納突發狀況結合演訓時機驗證

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（中央社記者游凱翔、吳書緯台北17日電）國防部今天表示，國軍106年令頒「國軍常設接戰規定」（ROE），去年依照敵情威脅修頒，作為平戰時使用武器應變與作戰規範，國軍已將各種突發狀況、突規納入ROE，持續結合演訓時機驗證。

中共頻以機艦擾台，國軍除以相關兵力應對外，如何慎防擦搶走火也是重要課題，朝野立委近期亦關切第一擊、自衛反擊權及突發狀況處置規定等程序，並呼籲國防部應將國際武裝衝突法的接戰規定（Rules of Engagement，ROE）納戰備規定。

根據國防部長邱國正、副部長柏鴻輝在立院的答詢，及國防部新聞稿的相關內容，所謂的「第一擊」為敵對方對台實施的攻擊或侵略，而台灣基於這個打擊及侵略行使所謂「自衛反擊權」，但行使自衛反擊權必須考量包括國際法在內等法規，因此須研修「接戰規定」（ROE）使其更加完善，當狀況發生時才能讓第一線官兵應處時有法源依據；另外，ROE分為兩種，分別是平時ROE、戰時ROE，但其相關內容均為機密。

此外，對於應對敵軍襲擊的舉措修訂情形，國防部接受中央社記者訪問回應，國防部於106年令頒「國軍常設接戰規定」，並於去年依敵情威脅完成修頒，作為國軍部隊平、戰時，使用武器應變與作戰的規範。

國防部強調，國軍針對各種狀況處置，已規範相應的接戰規定（ROE），使部隊據以遵行，但交戰規則內容條文涉機密，不便對外說明，但國軍針對各種突發狀況，均已納入突規及ROE訂定，持續結合演訓時機驗證，確保國家整體安全。

軍方將領告訴中央社記者，在「過去的平時」，國防部要求官兵謹守官兵「不發第一槍、打第一彈」，必須由部長甚至再向上請示後才能執行，這一點其實跟戰爭國家的自衛反擊權有點切割，因聯合國憲章第51條的國家自衛權，其實是跟武裝衝突法綁在一起，且著重大規模殺傷性或戰爭狀態，台灣過去「第一擊」比較偏向此定義。

回到「現在的平時」，軍方將領說明，因情勢改變，才有3月8日國防部新聞稿中提到合法授權第一線指揮官採取適當方式反制，但並非涉及攻擊他人，重要的前提是「自衛」，當我方人員、部隊、設施、裝備遭受立即危害時，從過去即使遭受危害也不能打，現在則放寬在緊急狀態時，由防區指揮官下達命令反制。

不過軍方將領強調，即便如此，反擊前仍必須經過識別程序。

所謂識別程序，國防部副部長柏鴻輝日前備詢說明，依照國際法規定，例如空軍遭遇不明機未經同意接近24浬鄰接區時，都要經廣播、攔截、驅離等動作，且要看對方是否打開彈艙或掛彈，若對方沒有敵意，並搖擺機翼，可能是投誠的象徵，若共機持續挺進且帶彈，依國際案例可開槍或發射熱焰彈等方式示警，若持續進入12浬領空領海，都會依照聯合國憲章第51條規定，行使自衛權。

軍方人士也說明，國軍絕對不會發動「第一擊」，第一擊是由敵方發動，國軍依國際法行使「自衛反擊」；但針對所謂敵方第一擊的定義，因涉及不同樣態，研修各種狀況至ROE中。

他舉例，飛行員如何「辨識」侵犯鄰接區、領空領海的敵機意圖相當重要，例如敵機是否在遠處搖擺機翼、放下起落架、打開彈艙、拋投彈藥，並衡量姿態、速度、動作、攜彈狀態，並經過攔截、喊話、辨識等過程，並非「一越界就打下來」。

退役空軍上校、F-16（block20）戰機種子教官黃揚德接受中央社訪問指出，邱國正當年擔任聯三次長時改變國軍的戰備規定，並跳脫世界各國均在使用的「狀況一到五」，而是變成兩時期三階段，並在經常戰備時期突發狀況處置規定中詳盡說明海、空軍職責，但目前敵情威脅已不同，包括ROE在內的相關規定應進一步盤點例如陸軍、資通電軍、憲兵在相關時期的職責，確立分工。

由於邱國正證實，在前美國眾議院議長裴洛西訪台後，國防部調整「第一擊」定義，外界議論當敵實體儎台侵入領空領海，是否直接擊落，邱國正則解釋，調整並非蠻幹，應對程序還是要進行。

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國家政策研究基金會高級助理研究員揭仲認為，「第一擊」名詞其實並不十分正確、甚至可能遭有心人惡意曲解，第一擊的概念來自過去核戰，最早是對冷戰時期美蘇兩強核武運用方式的描述，是在敵方動用核武前，就對敵方核子能力發動攻擊，以催毀敵方的核子武器或投擲核武的設施，使其無法還擊。

因此，「第一擊」名詞在軍事上，其實具「先下手為強」，甚至是「在未實際遭受攻擊的情況下，預先對敵軍控制範圍內的軍事設施發動攻擊」的意涵，高層官員在使用時還是應該小心謹慎。（編輯：林淑媛）1130317