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蔡明彥：沒有情資顯示台海緊張情勢升高

2024/3/11 10:52（3/11 11:17 更新）
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中國全國政協會議閉幕，對於兩岸局勢，國安局長蔡明彥（圖）11日上午在立法院受訪表示，國安局與國防部等國安單位，均針對台海情勢嚴密監控，並與國際友盟針對中共會不會於現階段有犯台意圖密集討論，目前沒有任何情資顯示，台海緊張情勢有持續升高。中央社記者徐肇昌攝 113年3月11日
中國全國政協會議閉幕，對於兩岸局勢，國安局長蔡明彥（圖）11日上午在立法院受訪表示，國安局與國防部等國安單位，均針對台海情勢嚴密監控，並與國際友盟針對中共會不會於現階段有犯台意圖密集討論，目前沒有任何情資顯示，台海緊張情勢有持續升高。中央社記者徐肇昌攝 113年3月11日
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（中央社記者吳書緯、游凱翔台北11日電）國安局長蔡明彥今天指出，國安局與國防部等國安單位，均針對台海情勢嚴密監控，並與國際友盟針對中共會不會於現階段有犯台意圖密集討論，目前沒有任何情資顯示，台海緊張情勢有持續升高。

立法院外交及國防委員會今天邀請國安局長蔡明彥報告「因應中共兩會召開及年底美國總統大選，就國際及兩岸局勢發展之研析」，並請國防部副部長柏鴻輝等人列席，並備質詢。蔡明彥進入會議室前接受媒體聯訪，發表上述看法。

蔡明彥指出，這次在中國「兩會」的過程中，可以看到政治上重新定位國務院角色，變成維護習領導，以及貫徹黨中央執行者的角色，讓國務院未來的角色和功能會變成某種程度的限縮。

蔡明彥表示，中國「兩會」於經濟上主要是在唱響經濟光明論，特別是推中國式現代化模式，把未來經濟施政的重點，聚焦在新質生產力的推動，可以看到經濟上面臨很多不確定的因素，變成今年兩會討論重點。

蔡明彥說，兩岸政策上，主要依照和平統一路線，希望能夠反獨、促統、促融、反對外力介入干涉。

蔡明彥提到，在中共領導人習近平強人主導政治下，兩會功能變得行禮如儀，只做政策宣示的情況下，沒有辦法發揮實質效用。

蔡明彥表示，國安局與國防部等國安單位，都有針對各種台海情勢做嚴密監控，有狀況的話會做妥善應處，特別是台海軍事動態，透過情監偵方式，有綿密掌握，同時也與國際友盟，針對中共會不會在現階段有武力犯台意圖，還有相關活動，做非常密集討論。

蔡明彥說，目前沒有任何情資顯示，台海緊張情勢有持續升高，假如有任何異常的狀況，政府也會依照預應方案應處，避免情勢升高，維持台海情勢穩定。（編輯：蘇志宗）1130311

#中共
#柏鴻輝
#蔡明彥
#台海
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