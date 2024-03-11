立委關切兩岸若擦槍走火 國防部：國軍掌握絕對空優

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（中央社記者游凱翔、吳書緯台北11日電）民進黨立委邱志偉今天表示，兩岸如擦槍走火或戰時，國軍是否擁有空中優勢；國防部副部長柏鴻輝回覆指出，就飛行員而言，因敵機暴露在台灣防空系統以及火力涵蓋範圍內，因此國軍掌握絕對空優。

國安局長蔡明彥今天赴立法院外交及國防委員會專案報告「因應中共兩會召開及年底美國總統大選，就國際及兩岸局勢發展之研析」，併請國防部副部長柏鴻輝等人列席，並備質詢。

邱志偉關切，台灣每天面臨共機侵擾，若擦槍走火或在戰時，國軍是否有自信掌握局部或全面空優。柏鴻輝答詢，以飛行員來說，因敵機暴露在台灣防空系統中，並在火力涵蓋範圍內，因此國軍掌握絕對空優。

邱志偉仍關切，共機數量較多，國軍是否有應對能力、是否以質取勝，或是空軍戰機性能優越。柏鴻輝同意空軍以質取勝的說法，但這也與戰術及戰法有關；所有戰機都有優缺點，但飛行員訓練更重要，目前空軍飛行員人力補充依座艙比調整，所有主力戰機飛行員均足夠，且對新進飛官的招募工作也沒間斷。

邱志偉希望國防部不要報喜不報憂，根據他的了解，飛官人力運用嚴峻，人員補充也遭遇很大問題，更重要的是，飛官長時間面對戰備執勤，已造成身心壓力。

國民黨立委賴士葆質詢，如果共機實體越界領空，是否等同於第一擊。

蔡明彥指出，國防部訂有識別機制，且有聯合指揮系統；柏鴻輝補充，越界領空還是有其原則，例如共機接近時，要看對方是否打開彈艙或掛彈，若對方沒有敵意，並搖擺機翼，可能是投誠的象徵，但若共機持續挺進且帶彈，依照國際案例，會透過開槍或發射熱焰彈等方式示警。

柏鴻輝說明，依照國際法規定，遭遇不明機未經同意接近24浬鄰接區時，都要經廣播、攔截、驅離等動作；若持續進入12浬領空領海，都會依照聯合國憲章第51條規定，行使自衛權。

賴士葆再質詢，國軍是否有能力打下越界敵機，柏鴻輝回應，「是的」。（編輯：郭無患）1130311