推動加入CPTPP 立委將聯名致函英紐澳加4國國會議長

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（中央社記者林敬殷台北14日電）多名民進黨立委今天舉行記者會，協助台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），將以「立法院推動台灣加入CPTPP策進會」名義致函英、紐、澳、加的國會議長，表達台灣已準備好加入CPTPP的決心。

身兼「立法院推動台灣加入CPTPP策進會」會長的民進黨立委邱志偉，今天與策進會副會長民進黨立委許智傑，及同黨立委鍾佳濱、郭國文、陳冠廷及羅美玲等人舉行立法院亞東國會議員友好協會、立法院推動台灣加入CPTPP策進會表達台灣準備好加入CPTPP決心，致函英國、紐、澳、加拿大國會議長記者會。

邱志偉表示，台灣加入CPTPP對所有成員國具有重大經貿與戰略意義，近年因AI與車用晶片荒，各國意識到半導體的重要，台灣的加入，可以確保半導體供應鏈完整和區域經濟安全，台灣如在CPTPP中缺席，將會是各會員國重大損失。

邱志偉說，由於CPTPP入會案採共識決，未來將持續透過國會外交，與外交部和經貿辦等相關部會合作，分進合擊遊說各國國會議員與11個創始會員國，傳遞台灣符合CPTPP的高標準規範，希望最快今年或明年就讓台灣成功入會。

郭國文表示，台灣需要面對兩個情境，第一個是審理的順序問題，若是大會採取「先到先審」原則，中國將是第一順位，問題是可以預期中國會花費很長的談判時間，連韓國政府都曾表達若是拖太久加入也沒有意義。另一個情境是，「準備程度高者先行」原則來做推演，中國排序會掉到後面，而台灣等其他候選國，便可能先受理，這部分應該是台灣的行政、立法、民間可以去加重國際遊說的切入點。

郭國文指出，CPTPP今年輪值主席國是加拿大，明年是澳洲，都是對台灣相當友善的國家，特別是加拿大與台灣去年才簽署FIPA，作為大會主席加拿大有議事排程決定權，行政院經貿談判辦公室應加強遊說工作，並制定11+1成員國不同且具有彈性的遊說策略。

陳冠廷表示，許多CPTPP會員國屬於內閣制，國會議員往往身兼重要的政府部會首長，因此這次透過國會致函的方式，一步步增強與友好國家的交流合作，讓會員國的國會議員直接了解台灣的需求與現況，推進台灣與會的進程。

外交部國際合作及經濟事務司長連玉蘋表示，爭取每個國家的支持對台灣而言至關重要，台灣近來與美國簽署21世紀貿易倡議，也與加拿大簽署投資促進及保障協議，顯示台灣是經過國際認證的高標準自由經濟體，台灣已做好準備。

連玉蘋說，今年英國可望正式加入CPTPP，紐西蘭是去年的輪值主席國，今年是加拿大，明年則是澳洲，都是與台灣理念相近的國家，台灣應該把握機會，儘速成立入會工作小組，爭取各國支持。外交部已擬定3大行動方案，包括與各會員國進行非正式諮商、組團到CPTPP會員國洽請當地意見領袖，形塑有利台灣的入會模式，也會持續透過各種管道積極營造有利氛圍，達到早日入會目標。

經貿談判辦公室執行秘書徐崇欽表示，去年7月CPTPP成員針對新會員加入通過「奧克蘭原則」，包含經貿法規要符合CPTPP的高標準、展現遵守貿易承諾的行為模式，及全體成員的共識。

徐崇欽指出，台灣在立法院通過智慧財產權3項相關修法後，經貿法規已經完全符合CPTPP高標準，在歷次WTO貿易政策檢討會上，也受到各國肯定是遵守貿易承諾的會員。

徐崇欽表示，目前政府正積極爭取成員對展開台灣入會程序的共識，感謝策進會致函給CPTPP重要會員國，讓立法與行政部門分工合作，一起推動台灣加入CPTPP的工作。（編輯：蘇志宗）1130314