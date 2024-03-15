清大攜手澳洲麥考瑞大學 簽署雙聯博士學位計畫

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（中央社記者楊淳卉雪梨15日專電）國立清華大學與澳洲麥考瑞大學（Macquarie University）11日於雪梨簽署雙聯博士學位合作計畫，麥考瑞大學副校長朴多利表示，盼兩校透過晶片與生物技術交流，創造創新機會。

國立清華大學與澳洲麥考瑞大學展開雙聯博士學位合作，11日於麥考瑞大學，由麥考瑞大學副校長朴多利（Sakkie Pretorius）與國立清華大學全球事務長嚴大任完成簽署儀式。未來，申請學生只要完成兩校的修業與論文規範，兩校將分別授予博士學位。

嚴大任向中央社表示，台灣高教合作近年將眼光鎖定鄰近的澳洲，去年3月，麥考瑞大學與雪梨萊德市（Ryde）市長造訪清華大學，雙方互動良好，麥考瑞大學在去年10月再次參訪清大，兩校因此展開合作討論。麥考瑞大學熱情邀請清大回訪，雙方約定未來每年互訪一次。

嚴大任說，對兩校合作樂觀合成，兩校有共同點，也有互補的之處，能夠互相成長。台灣製造業相當成熟，澳洲的創新精神則值得台灣學習，等於是強強結合。麥考瑞大學旗下有所屬醫院，其經驗也借鏡近年成立學士後醫學系的清大。

朴多利向中央社表示，對台灣過去10幾年在半導體與晶片技術的快速進步印象深刻，但台灣在其他領域，如生物科技領域等，未有相同高額投資，若晶片技術因其他顛覆性創新而過時，台灣經濟可能受到影響。

朴多利指出，麥考瑞大學在生物技術方面技術非常強大，是世界上6所能夠製造合成染色體（Synthetic chromosomes）的大學之一，這也是兩校能將技術互補結合之處。盼台灣與澳洲透過兩校在晶片技術與生物技術的教學，建立堅實的聯繫，互相傳授技能，並能尋求結合這兩種技術，共同創造創新的機會。

朴多利表示，除了研究合成DNA（Synthetic DNA）、合成基因體學（Synthetic genomics）之外，更盼兩校能共同展開RNA（核糖核酸）研究，進一步與美國與歐洲頂尖人士合作，為兩校合作帶來更多火花。他認為，RNA將成為連結合成生物學與半導體技術的基石之一。

朴多利表示，清大是很有實力的大學，兩校技能互補，更有一同創造影響力的野心。清大能提供安全的地方學習，對學生非常有吸引力。

朴多利分享，他在1999年曾造訪台灣，今年2月他第二次拜訪台灣時，他看見了完全不同的國家，民主價值對於台灣的重要性、人們合作促進台灣繁榮的生活方式、及科技發展等，讓他留下深刻印象。他也形容台灣的政府、產業、大學如同「三螺旋」創新理論，在技術創新的合作非常成功。（編輯：陳慧萍）1130315