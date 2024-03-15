台灣半導體、原民文化亮眼 吸引澳洲頂大合作

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（中央社記者楊淳卉雪梨15日專電）台灣半導體成就與原住民歷史文化，成為近年與澳洲頂尖大學合作交流重要利器。澳洲知名大學、麥考瑞大學副校長朴多利分享，對台灣晶片技術快速進步印象深刻，在創新步伐快速的時代，各國應共同合作。

近年，澳洲頂尖大學擴大展開與台灣大專院校合作，看重台灣半導體產業成就與理工人才培養，特別著重建立博士學位的兩校合作，並願意提供高額獎學金，吸引台灣理工科系博士生前往澳洲就學及與當地研究團隊展開合作，並送澳洲學生來台取經。

教育部2020年起與名列全球百大的澳洲名校，包括澳洲國立大學（Australian National University）、雪梨大學（University of Sydney）共設博士獎學金計畫，每年送10名博士生到澳洲。台灣大學與雪梨大學也建立博士後研究計畫，共同提供種子基金。

台灣清華大學近日與澳洲麥考瑞大學（Macquarie University）簽署博士雙聯學位合作計畫。麥考瑞大學副校長朴多利（Sakkie Pretorius）向中央社分享，台灣過去10幾年在半導體與晶片技術的快速進步印象深刻，而麥考瑞大學在生物技術方面專長非常強大，盼台灣與澳洲互相傳授技能，並結合兩種技術來創造更多火花。

朴多利表示，儘管台灣目前是半導體領域的領先者，但成功不一定是永久，在創新步伐快速的時代，各國應共同合作。

此外，澳洲原住民議題近年備受澳洲政府重視，台灣豐富的原住民文化與相關研究，也成為吸引澳洲高等教育機關尋求合作交流利器。

西雪梨大學（Western Sydney University）2022年起與國立東華大學建立原住民文化短期交流計畫，送師生來台學術交流。背後重要推手還有時任西雪梨大學副校長、現任輔仁大學校長藍易振。

此外，墨爾本大學（University of Melbourne）2023年也與台灣師範大學簽署合作備忘錄（MOU），著重全球原住民研究，盼強化兩校在原住民研究與當代中國大陸等領域與碩博士生培育，未來還將推動雙聯學制。（編輯：陳承功）1130315