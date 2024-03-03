藍易振：從被聯考拒絕小子到獲教廷任命輔大校長

（中央社記者王鴻國新北3日電）曾是「菜英文」的藍易振，從30年前被聯考拒絕的小子，勇闖澳洲求學且一路拚成西雪梨大學副校長，進而獲教廷任命為輔仁大學校長，展現其翻頁人生中動人的勵志故事。

天主教輔仁大學校長藍易振日前榮獲僑務委員會委員長徐佳青頒發時「玉山僑務專業獎章」，高興表示回憶30多年前赴澳讀語言學校，那時的他只是1名高中畢業生，從未想過會有這麼榮耀的一刻，真的是「祖墳冒青煙」。

他用淺易的文字表達了喜悅，也凸顯活潑開朗個性，藍易振在台北市士林出生，儘管出國多年，但接受中央社記者訪問時，口音仍有著濃濃的台灣味，他笑說，家中常說台語，語調還維持的不錯吧。

在過去曾被批評一試定終生的聯考制度年代，聯考錄取率僅約3成，大多數的人拚盡洪荒之力，也未必能如願，他在高中之前和所有埋首書堆的學子一樣拚聯考，他形容落榜的自己是「被聯考拒絕的小子」。

他和天主教學校結緣的很早，1989年從方濟中學畢業，他讀的是乙組，也就是後來文法商的第1類組，他還記得當時聯考考的科目是國文、英文、數學、歷史、地理及三民主義，時下年輕人可能不知道三民主義的科目，而他只對數學、地理有些興趣。

其他沒有興趣的就讀不好，惡性循環下，成績就更不好，後來隨著教改及許多專科學校都升格大學，再加上少子化等因素，他說，現在考不上大學反而是比較難的事。

因為父親從事主機板零件產業，因此，從小就對電腦有興趣，高中時，當別人在補習考大學，他卻去補習學習電腦程式設計，落榜後，在父親鼓勵下，他決定出國學英語。

因此，他7月考試落榜後就申請提早入伍，直到隔年的3月入伍，但當時才19歲的他，是部隊中最年輕的阿兵哥。他說，原本就是「菜英文」的他，入伍2年更是把英文全忘光了，隨後就準備去澳洲唸語言學校，這對他而言，確實有很大壓力。

1992年來到澳洲全英語的陌生環境，他被迫提升了戰鬥力，學習了1整年，考「雅思（英制國際英語語言測試系統）」竟考了高分，當下沒返台，於是就申請澳洲的學校看看，結果，順利進入雪梨理工學院（ Sydney Institute of Technology），2年後再申請進入西雪梨大學（Western Sydney University）商學院主修資管。

他覺得，人生有許多選擇，選擇後就可能有不同的人生，重要的是選你所愛，愛你所選及勤能補拙，而這被他奉為學習上重要圭臬及動力。

他表示，追求自己喜歡的事物及依自己喜好學習，學習上就事半功倍，澳洲學習上雖具自主性，不限框架的教育模式，但在英語國家，學習上往往要比白人多3倍努力，才能達到一樣的成果，也就如同小時候家人所教導的「勤能補拙」。

由於西雪梨大學有前3名畢業學生可直升榮譽學士學位，也就是碩士，後來第1名畢業又直升博士班，因為愈讀愈有興趣，也就一路讀下去了。也因此萌生朝學術領域發展的念頭，經向父親說明也獲支持。於是獲選為副講師，進而一路成為系主任到副校長。

從考不上大學到就學就業似乎是一路順遂，有如成功的翻頁人生，其實，他也坦承過程中遇到不少挫折，只是都雲淡風輕不再多談，至於印象深刻的挫折，他想了想說，應該是擔任講師時曾在知名教授指導下做計畫案吧。

他說，接案後日以繼夜的熬了多天後，成果獲得教授稱讚，但送案出去後，他的名字卻被拿掉了，這讓他很難過，但沒多久就轉念「找教授哭有用嗎」，改以正向思考，反而感謝教授讓菜鳥講師的他，有做計畫案的經驗，也讓他後續爭取計畫案上都能順利過關。

他不諱言自己不是在天主教的家庭成長，但當初就讀方濟中學時參加了青年會，多次到育幼院或孤兒院，幫助弱勢的關懷活動，也從神父得到許多啟發。

當他獲天主教輔仁大學董事會推薦及提案送教廷審核前，他就決定要受洗成為正式的教徒，就在去年12月間接受洗禮前，得知人事案獲教廷同意任命時真的很高興，也相信自己在國內外學習及教學經歷，能為輔大校務推展找到最好方向。（編輯：方沛清）1130303

輔仁大學校長藍易振在1992年前往澳洲雪梨的語言學校就讀，年輕的藍易振帶著青澀笑容。（藍易振提供）中央社記者王鴻國傳真 113年3月3日