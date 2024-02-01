輔大校長藍易振就職 盼推「校中校」爭取國際生

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（中央社記者王鴻國新北1日電）新任輔仁大學校長藍易振就職指出，配合國家「新南向政策」及「2030雙語政策」，未來將建立以越南為主的東南亞教育基地，打造以「校中校」模式，拓展輔大國際學生來源。

天主教輔仁大學今天於淨心堂舉辦校長就職感恩祭，在總主教、輔大董事長劉振忠見證下，藍易振就任輔仁大學在台復校第11任校長。

交接典禮湧進數百名產官學界人士，澳洲駐台代表馮國斌（Robert Fergusson）也到場，馮國斌致詞稱讚藍易振是台灣與澳洲教育合作之下最佳典範。

藍易振致詞表示，輔大是華人唯一直屬教廷的天主教大學，會持續以基督博愛精神，促進社會永續均衡發展；台灣教育面臨少子化問題，私校生存尤其嚴峻，但輔大堅持要維持高品質教育，必須要「把餅作大」。

他指出，配合國家「新南向政策」及「2030雙語政策」將加大資源招收國際學生及僑生，未來將建立以越南為主的東南亞教育基地，打造以「校中校」模式，拓展輔大國際學生來源。

藍易振表示，對於歐美及大洋洲澳洲、紐西蘭等國家，採取姐妹校的合作策略以「Study Abroad 學期套餐計畫」，吸引到輔大短期學習交流。

他指出，除既有的學士、碩博班，輔大也要提供在職人士特色學程，例如現下流行的AI（人工智慧）、大數據開設培力專班，對於想跨界的人，也能來拿學士後第2個學位；將整合進修及推廣部，從現有學程中開發拓展「微學程」，讓上班族能以最小投資發揮最大效益。

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藍易振表示，將整合輔醫、學術、政府、社會、企業資源發揮大學的社會影響力，並強化輔大已做出口碑的產學合作，尤其是把研究課題及實務做結合，並鼓勵企業提供冠名獎學金，冠名講座教授，永續發展目標（SDGs）專項目標教授。

輔大指出，藍易振現年54歲，台北市士林出生、成長，天主教方濟中學畢業、服兵役後赴澳洲西雪梨大學（Western Sydney University）主修資管獲博士學位，曾擔任西雪梨大學副校長等職務。（編輯：戴光育）1130201