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台美在瑞士辦GCTF 李淳籲民主夥伴團結對抗經濟脅迫

2024/3/14 22:35（3/14 22:56 更新）
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駐瑞士代表處與美國駐瑞士大使館13日以「經濟韌性與供應鏈重組」為題，在瑞士伯恩舉辦「全球合作暨訓練架構」（GCTF）研討會。（外交部提供）中央社記者吳昇鴻傳真 113年3月14日
駐瑞士代表處與美國駐瑞士大使館13日以「經濟韌性與供應鏈重組」為題，在瑞士伯恩舉辦「全球合作暨訓練架構」（GCTF）研討會。（外交部提供）中央社記者吳昇鴻傳真 113年3月14日
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（中央社記者吳昇鴻台北14日電）駐瑞士代表處與美國駐瑞士大使館，13日在瑞士舉辦「全球合作暨訓練架構」研討會，駐歐盟代表李淳發表專題演講指出，中國將經貿武器化，因此商業經營應將政治風險納入評估，面對地緣政治威脅，呼籲民主夥伴團結，共同對抗威權經濟脅迫。

外交部晚間發布新聞稿表示，駐瑞士代表處與美國駐瑞士大使館於3月13日，以「經濟韌性與供應鏈重組」為題，在瑞士伯恩舉辦「全球合作暨訓練架構」（GCTF）研討會，邀請台灣、美國與瑞士政策人士及產業代表，討論如何確保供應鏈安全並增進經濟韌性。

外交部說明，研討會由駐瑞士代表黃偉峰與美國駐瑞士大使米勒（Scott C. Miller）共同開幕，分為「地緣政治、經濟脅迫與強化供應鏈」及「離岸生產、友岸外包及經濟韌性」兩場次，並邀請駐歐盟代表李淳進行專題演講。

黃偉峰在開幕致詞時表示，面臨地緣政治危機、氣候變遷、通膨及疫情等嚴峻挑戰，理念相近國家應團結合作，增進供應鏈安全與民主韌性，捍衛以規則為基礎的國際秩序，攜手邁向互惠共榮的未來。

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李淳在專題演講中指出，中國持續將經貿武器化，台灣、日本、澳洲及立陶宛均遭受脅迫。商業經營應將政治風險納入評估，面對地緣政治威脅，理念相近國家應相互協調，在效率及安全間取得平衡，呼籲民主夥伴團結，共同對抗威權國家的經濟脅迫。

外交部表示，GCTF於2015年6月由台灣與美國合作成立，現已成為理念相近國家分享經驗，並協助能力建構的重要平台；自2021年起，GCTF擴大以加盟模式舉辦海外活動，深化台灣、理念相近國家與當地的合作與交流。（編輯：林克倫）1130314

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