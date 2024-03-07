駐歐盟代表籲警覺中國「切香腸」 改變台海現狀

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（中央社記者田習如布魯塞爾7日專電）歐盟圈重要媒體「歐洲動態」（EurActiv）今天刊出駐歐盟代表李淳的投書，提醒歐洲人士警覺「中國透過切香腸的作法，每天都在改變（台海）現狀」。

李淳投書指出，在歐洲及全世界，反對中國片面改變台灣海峽兩岸現狀已成為普遍共識，也是民主陣營共同威懾中國威脅的重要元素。但中國正透過「切香腸」的作法改變現狀。

最新的例子就是在台灣總統大選後，中國民航局片面宣布自2月1日起，啟用編號M503的南北方向商業航空航路，同時啟用編號W122及W123兩個西向東的連接航路。

他解釋，這個表面上看起來只是技術的問題，卻對台灣防空造成極大威脅，本質上毫無疑問是一種片面改變現狀的作法，而且是一種對台灣安全的脅迫。因為M503航路設計刻意與海峽中線重疊，等同以技術性方式否定海峽中線，片面改變了現狀。

中方甚至藉此機會指稱兩岸之間並無所謂海峽中線及國界，並以台灣非國際民航組織（ICAO）成員為由，有權在不跟台灣協商下啟用航路。

再者，中方片面終止兩岸2015年協商結果，同樣改變了現狀。

李淳分析，目前海峽南北向航路的運量都仍低於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前，並無擁擠情況，因而中方此舉主要目的除了改變現狀，增加對台安全威脅的既成事實外，宣布時機也意圖向台灣下任政府造成恫嚇效果。

他提醒歐洲及國際必須警覺，各國所反對的「片面改變現狀」情境，絕對不限於武力脅迫；中國持續以「切香腸」方式，透過相對低強度、高技術性的舉措，掩蓋片面改變現狀的本質，才是對台海和平及穩定最大的威脅，國際應該一起反對。

中央社記者先前針對M503事件詢問歐盟反應，一位不具名歐盟發言人在4日答覆，歐盟持續關切台海升高的緊張情勢，反對任何片面改變現狀的舉動，並鼓勵兩岸達成和平解決方案，「緊張情勢需透過對話解決，應該維持適當的溝通管道以降低誤判風險」。

「歐洲動態」創立於1999年，總部設於布魯塞爾，以12種語言在英國、德國、法國、西班牙、義大利等12國發行，報導方向及內容對歐盟菁英決策官員具參考價值。（編輯：馮昭）1130307