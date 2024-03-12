駐以代表投書：中國擅改M503航線危害台海航空安全

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（中央社記者賴素芬台北12日電）「耶路撒冷郵報」於11日刊出駐以色列代表李雅萍投書，指出中國片面改變M503航線等破壞現狀作為，危害台海航空安全，呼籲國際社會支持台海和平穩定，並敦促中方遵守國際規則，儘速與台協商。

李雅萍以「航行自由」（Freedom of Navigation）為題發表的投書，先是引述「耶路撒冷郵報」（The Jerusalem Post）刊於2月的「中國軍艦在紅海執行任務引發各界關切」相關報導，指出台灣欣見美國領銜理念相近國家巡航紅海，協助防衛葉門叛軍「青年運動」（Houthi）攻擊，維護國際貿易航道穩定及國際秩序。

李雅萍接著說，如同經由紅海接蘇伊士運河是國際航運要道，占全球貿易量12%至15%和貨櫃運量20%，而全球每年88%海運航班經過台海，因此台海和平至關重要。

李雅萍也提到，台灣堅定捍衛台海和平及穩定現狀，致力守護台海航、空運安全，然而中方卻不斷採取各種對台脅迫的灰色地帶作為，意圖恫嚇台灣，例如每天派機艦擾台，近期更違反國際民航組織（ICAO）規範，片面改變M503航路，嚴重影響飛安，破壞區域和平及現狀。

李雅萍說，感謝理念相近的民主夥伴接連重申台海和平穩定及航行自由重要性，並呼籲國際社會敦促中方立即與台灣協商，以維持台海穩定，這是全球共同的利益。

「耶路撒冷郵報」創立於1932年，是以色列歷史最悠久且發行量最大的英文報，主要讀者包括政府官員及外交事務菁英。（編輯：張芷瑄）1130312