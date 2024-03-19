國安局：中共對台硬中帶軟 海空擴張衝擊區域

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（中央社記者吳書緯台北19日電）國安局指出，年初以來中共對台採取「硬中帶軟」策略，「硬」的部分為強化灰色地帶威脅，中國快艇翻覆案後，加強金廈海域執法巡查，甚至登檢台灣遊船，謀測試台灣底線，「軟」的方面則是持續推出福建對台促融系列措施。

立法院外交及國防委員會21日將邀請國安局長蔡明彥率相關情報機關首長提出「國家情報工作暨國家安全局業務報告」，並備質詢，書面報告已在今天送抵立法委員辦公室。

國安局指出，共軍積極運籌台海、東海、南海的「三海連動」海上軍事鬥爭準備，對台方面，去年多次實施「聯合戰備警巡」，今年亦朝週期化戰訓威懾發展，並擴大對台施放「探空氣球」、艦船侵入台灣禁限制水域，擴增對台灣複合式威脅。

在應對外軍方面，報告提到，共軍數次危險接近航經中國大陸周邊外軍艦機，凸顯共軍對區域安全造成嚴重威脅。而共軍在經濟不振下，今年國防預算增幅高達7.2%，反映中共領導人習近平挹注高額軍費擴建太空、AI等新質戰力野心，實現2027建軍百年目標，加劇對區域乃至全球安全威脅。

報告分析，中共運用「軟硬兩手」對台施壓，在台灣總統大選、立委選舉前，以「和戰、榮衰選擇」為主軸，透過「壓拉並舉」加大對台灣介選力度。選後中共策動諾魯與中華民國斷交、阻撓台灣主辦國際體育賽事，中共外交部長王毅更多次謬稱國際支持「一中」和聯合國大會第2758號決議。

報告提到，年初以來中共對台採「硬中帶軟」策略，「硬」的方面，強化灰色地帶威脅，逕自取消M503偏置航路；另今年2月中國海警局在「陸船於金門海域越界翻覆事件」後，旋即宣布加強金廈海域執法巡查，甚至登檢台灣遊船，謀測試台灣底線。

報告指出，「軟」的方面，持續推出福建對台促融系列措施，另謀藉推促金廈、馬榕「同城生活圈」及平潭兩岸共同市場，加大對台灣促融力度。

針對今年工作重點，國安局於報告揭示，優化戰略情勢分析，深化國際情報合作，並掌蒐中共謀台策略，提升偵防蒐研能量，且精進系統數位韌性，擴大爭議訊息應處效能，落實危安風險管控，完善今年總統就職典禮相關安維整備。（編輯：張若瑤）1130319