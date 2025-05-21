偷渡案頻傳 國安局：將協助海巡署建置岸際監偵系統

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（中央社記者吳書緯台北21日電）近期頻發生中國籍人士偷渡事件，國安局長蔡明彥今天表示，中共在海上灰色地帶襲擾的情況增加，將分析偷渡案件是否有中共在背後操作，國安局將協助海巡署建置岸際監偵系統，減少類似案件發生。

立法院外交及國防委員會上午處理院會交付民國114年度中央政府總預算決議、國家安全局預算凍結案等24案；民進黨立委羅美玲、陳俊宇質詢時，皆關切近期中國籍人士偷渡案件頻傳，背後是否為中共進行系統性的灰色地帶襲擾，測試台灣海防弱點。

蔡明彥表示，中共在海上灰色地帶襲擾是有增加的趨勢，15、16日中共4艘海警船兩度進入金門周邊水域巡弋；另外在海峽中線以西發現20、30艘的中共「三無」鐵殼船活動，因為現在是中共的休漁季，竟有大量的三無漁船聚集，不排除背後有政治動機。

至於近期中國大陸人士偷渡案頻傳，蔡明彥表示，各個案件的背景和動機都有不同，國安局將全面分析各個案件，探討中共是否在背後操作，並反覘台灣海防的漏洞，另外也指導、協助海巡署於台灣本島建置完整的岸際監偵系統，減少類似案件的發生。

針對岸際監偵系統的效果，蔡明彥舉例，2名中國籍男子昨天企圖偷渡金門二膽島，就是因為海巡署紅外線熱顯像儀有即時掌握。

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國民黨立委馬文君質詢時，質疑從新北到桃園一帶，共軍易於登陸的「紅色海灘」或港口，從去年5月到今年5月已經有7件中國籍人士偷渡的案件，等同中共解放軍不斷對台灣國安團隊出考題，結果國安團隊還是考不及格，且海巡署自民國105年就開始購置熱顯像儀、無人機等裝備，竟還是沒有發揮功能。

蔡明彥說明，海巡署所購置的岸際監偵設備，初步的布署重點都是在外離島，因為當時認為外離島較有微型或小型橡皮艇侵擾的情況，但接下來台灣本島也會加強布署，國安局也會針對海防疏失向海巡署要求提出具體的改善計畫。（編輯：林興盟）1140521