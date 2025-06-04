台灣、馬紹爾簽署安全合作意向書 強化夥伴關係

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（中央社記者吳書緯台北4日電）國安局指出，局長蔡明彥今天與友邦馬紹爾群島共和國外交暨貿易部長卡內克簽署「安全合作意向書」（LOI），強化台灣與馬國安全合作夥伴關係。

馬紹爾群島共和國總統海妮（Hilda C. Heine）伉儷應政府邀請，2日至7日率團來台進行國是訪問，卡內克（Kalani Kaneko，另譯：康仁德）也是訪台團員之一。

國家安全局今天發布新聞稿指出，海妮於蔡明彥2024年11月執行總統賴清德「繁榮南島，智慧永續」維安專案視導時表示，馬國為因應外國海上威脅及境內滲透活動，已成立國家安全辦公室，並建議台、馬兩國研議簽署「安全合作意向書」，針對「海域意識（Maritime Awareness）」、「網路安全（cybersecurity）」及「反制惡意影響力（countering foreign malign influence）」等領域進行合作，協建馬國安全能量。

國安局說明，近年來，中共在南太平洋地區透過網路駭侵與散布爭訊等手段，企圖影響當地國家政情。台灣高度關切友邦國家面臨各類複合式威脅，積極與馬紹爾及其他友盟強化合作，共同提升網路安全防禦能力，並反制中共在海外的認知作戰活動。

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國安局表示，這次海妮率團來台進行國是訪問，責成卡內克代表馬國政府與蔡明彥共同簽署「安全合作意向書」，開啟台馬安全合作新頁。雙方將持續規劃並推動相關合作，包括情訊分享、培力計畫及聯合行動，以共維區域安全穩定及應對境外勢力威脅。

雙方簽約儀式出席觀禮人員，包括：駐馬紹爾群島大使夏季昌，以及馬國國會外交暨貿易委員會主席貝將（Joe Bejang）、外交暨貿易部次長席爾克（Isabela Silk）等人。（編輯：蘇志宗）1140604