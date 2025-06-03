總統冒雨以軍禮歡迎馬紹爾總統 盼深化兩國合作

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（中央社記者溫貴香台北3日電）總統賴清德今天以軍禮歡迎馬紹爾群島共和國總統海妮，他表示，台灣與馬紹爾群島不僅共享南島文化傳統，也是志同道合的好朋友。未來台灣將持續在各領域與馬紹爾群島共和國深化合作，共創繁榮發展。

總統上午偕同副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰、考試院長周弘憲、監察院副院長李鴻鈞等人在總統府前廣場以軍禮歡迎訪團。在鳴放21響禮炮、演奏兩國國歌及賴總統與海妮冒雨檢閱儀隊後，兩人分別致詞。

總統表示，非常高興代表中華民國政府與人民以隆重軍禮歡迎海妮總統伉儷率團訪問，記得去年12月他率團前往馬紹爾共和國進行國是訪問，受到高度禮遇與熱烈歡迎，再次感謝海妮以及馬紹爾群島政府和人民，對兩國邦誼的重視。

總統說，台灣與馬紹爾群島，不僅僅共享南島文化傳統，也是志同道合的好朋友。兩國建交27年來，秉持互信互助的精神，在醫療、農業、漁業、教育訓練、以及氣候變遷等領域，都有豐碩的合作成果。

他表示，今天是海妮2度上任後，首次來台國是訪問，非常期待針對彼此關切的議題，進行深入交流。未來台灣也將持續在各領域跟馬紹爾群島共和國深化合作，共創繁榮發展。

海妮致詞表示，非常高興帶來馬紹爾群島共和國政府以及人民的溫暖問候，她抵台以來受到非常多的溫暖歡迎與接待，對賴總統表達最誠摯的感謝。

她說，這是她第7度以馬紹爾群島共和國總統的身分到台灣進行國是訪問，展現深化兩國邦誼的決心，期待透過這次訪問進一步討論並強化兩國的邦誼與兩國人民的交流。

她表示，台灣是馬紹爾群島最堅定的盟友，夥伴關係欣欣向榮，在教育、醫療、基礎建設、經濟發展等領域都有豐碩的成果，透過台灣慷慨的支持與合作，大幅提升馬國人民生活水準，進行社區培力，並帶來永續性的成長，馬國十分珍惜與台灣的夥伴關係，並感謝台灣幾十年來的支持。

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海妮說，馬國不是一個很大的國家，在國際上，聲音也有限，但十分重視與台灣的友誼。她再次重申，馬國政府將持續呼籲讓台灣有意義參與聯合國體系，讓台灣持續展現擁抱民主以及法治原則的堅定決心。

她提到，鑒於近期國際情勢的發展與限制，國際社會現在比以往任何時候都更需要正視2300萬台灣人民的基本權利，並且理解台灣希望完整參與國際事務的期盼。馬國政府在她領導下將持續在國際舞台上肯定台灣的貢獻，並呼籲理念相近的國家一同為台灣在國際場域的參與而努力。（編輯：萬淑彰）1140603