馬紹爾總統海妮訪台 繼續支持台灣參與國際組織

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳睿騏桃園機場2日電）友邦馬紹爾群島共和國總統海妮今晚率團訪台表示，台灣是堅定夥伴，馬紹爾群島共和國會繼續支持台灣參與包括聯合國等國際組織，也期待此行能進一步深化兩國間的緊密關係。

海妮（Hilda C. Heine）伉儷應政府邀請，2日至7日率團來台進行國是訪問。班機於2日晚間抵達桃園國際機場，代表團成員包括第一先生齊吉納（Thomas Kijiner Jr.，另譯：齊曲能）、外交暨貿易部長卡內克（Kalani Kaneko，另譯：康仁德）、財政部長保羅（Hon.David Paul，另譯：包大維）、馬國國會外委會主席貝將（Joe Bejang）、多名政府官員及商業界代表共19人。

外交部長林佳龍2日晚間也代表政府前往國賓門接機，表達誠摯歡迎之意。

海妮在國賓門發表談話表示，誠摯感謝中華民國台灣的人民與政府，盛情邀請她及代表團訪問。今年喜迎兩國建交27週年，這份夥伴關係植根於共享的民主價值、相互尊重以及對人權和全球合作的堅定承諾，近30年來，雙方的友誼日益堅固。

透過 Google News 追蹤中央社

海妮說，台灣一直是馬紹爾群島堅定的夥伴，馬紹爾群島共和國也同樣致力於在國際舞台上與台灣站在一起，也會繼續支持台灣有意義地參與包括聯合國等國際組織。她也向總統賴清德的盛情邀約表達感謝，她與代表團很榮幸來訪，並期待此行能有豐碩且有意義的成果，進一步深化兩國之間的緊密關係。最後也分別以馬紹爾語及中文表達「謝謝」及「謝謝你」。

海妮在致詞結束後，在林佳龍的陪同下率代表團由外交部人員引領離去。外交部表示，此行是海妮就任總統以來首次來台國是訪問，進一步彰顯兩國緊密合作夥伴關係，海妮在台期間將接受總統軍禮歡迎、出席國宴，並簽署台馬合作文件，促進台馬於各相關領域的合作，持續深化兩國邦誼。（編輯：陳正健）1140602

友邦馬紹爾群島共和國總統海妮2日晚間率團訪台，代表團成員包括多名政府官員及商業界代表共19人。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 114年6月2日