賴總統親頒采玉大勳章 馬紹爾總統：持續挺台

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（中央社記者溫貴香台北3日電）總統賴清德今天頒贈馬紹爾群島共和國總統海妮「采玉大勳章」，感謝她致力深化兩國邦誼，在國際場域為台灣發聲。海妮強調，持續聲援台灣有意義參與聯合國體系及其他國際組織；台灣被排除在外，不僅不公平，更是世界的損失，國際社會需要台灣的聲音與專業知識。

賴總統偕同副總統蕭美琴在總統府以國宴宴請海妮（Hilda C. Heine）伉儷，感謝海妮致力深化兩國邦誼，在國際場域為台灣發聲。在贈勳典禮中，總統親自為海妮配戴「采玉大勳章」。

總統致詞表示，馬紹爾群島是他就任總統後首度出訪的太平洋友邦。一抵達馬紹爾群島，就被美麗景色所吸引，接著更受到當地人民的熱情歡迎，展現兩國深厚情誼，讓他非常感動。記得第一次品嘗馬紹爾特有的林投果威士忌（Bob Whisky），風味獨特，如同馬紹爾群島的景色令人印象深刻。

總統說，透過頒贈「采玉大勳章」，他代表台灣人民感謝海妮，致力於深化兩國邦誼，並在國際場域堅定地為台灣發聲。對於海妮的友誼及支持，他和台灣民眾同樣感念在心。

賴總統表示，過去幾年來台灣與馬紹爾群島的合作越來越密切，他始終相信，兩國之間唯有互助互信，才能建立長久穩健的夥伴關係。也由衷期待台灣和馬紹爾群島透過更多元交流，攜手因應各項挑戰，一起為太平洋地區的和平、穩定與發展貢獻更大心力。

海妮致詞表示，獲頒中華民國台灣采玉大勳章，深感榮幸，並以最深的感激、謙遜與責任感接受這項殊榮。這份責任之所以深重，是因為她明白這枚勳章自1933年頒行以來，僅頒授予極少數人士，感謝賴總統頒予這份崇高榮耀。

她說，這場國宴不僅歡慶雙邊友誼，更真實展現台灣人民慷慨的精神，也證明兩國之間歷久彌新的邦誼是立基在共享價值及理念，包括尊重法治、維護人性尊嚴，以及對民主的堅定承諾。

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她表示，台馬雙邊夥伴關係持續透過實質合作與相互支持不斷拓展。近年來，兩國在許多重要領域攜手合作，包括最近啟用的馬久羅醫院人工智慧暨遠距醫療中心、持續運作且成效卓著的台灣衛生中心、各類技術訓練及獎學金計畫，以及再生能源、海岸韌性及永續農業等氣候變遷調適項目。

海妮強調，馬國將自豪地持續聲援台灣有意義參與聯合國體系及其他國際組織。台灣被排除在這些平台之外，不僅不公平，更對世界造成損失，國際社會需要台灣的聲音與專業知識。展望未來，繼續攜手合作、相互學習、彼此支持，共同促進一個所有國家都能依據和平與國際法則，決定自身道路的世界。（編輯：萬淑彰）1140603