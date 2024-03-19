歐議會議員關切中國改M503 外交部感謝盼續合作

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（中央社記者吳昇鴻台北19日電）歐洲議會跨黨派議員聯名致函ICAO及歐盟高層關切中國片面更改M503航線，外交部今天表達感謝，並表示中國未依ICAO規定事先與台灣協調，損及全球航空安全，台灣將持續深化與歐洲議會等理念相近夥伴的合作，守護全球及區域安全。

外交部發布新聞稿表示，歐洲議會副議長兼交通委員會副主席歐特任（Jan-Christoph Oetjen）等28位跨黨派歐洲議會議員日前聯名致函國際民航組織（ICAO）理事會主席夏奇塔諾（Salvatore Sciacchitano）、歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）、歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）、歐盟外交暨安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell），以及歐盟執委會運輸執委維爾林（Adina Vălean），就中國片面改變M503航線與擅自啟用W122、W123兩航線由西向東飛行表達關切，外交部對此表達誠摯感謝。

外交部指出，聯名函指中國刻意在台灣完成民主選舉後，片面宣布取消M503航線飛行偏置，以及擅自啟用W122及W123兩航線由西向東飛行，且無具體證據證明出於任何交通上的需求，顯示中國出自政治動機，不僅危及台灣及區域的穩定與安全，同時增加金馬地區航管複雜度及升高事故發生的可能性，引發歐洲議會議員對航空基礎設施被用作地緣政治壓迫工具的擔憂。

外交部表示，中國未依ICAO規定事先與台灣協調，否定台灣參與ICAO的權利也損及全球航空安全，因此籲請ICAO密切注意相關發展，並要求各方遵守既有規定，遵守透明、合作及尊重民航管理的國際規範至為重要。

外交部指出，此次參與聯名函的歐洲議會議員橫跨人民黨團（EPP）、復興歐洲黨團（Renew Europe）、保守黨團（ECR）以及綠黨黨團（Greens/EFA）等4大主流黨團議員，顯示歐洲議會持續關切中國片面改變現狀的舉措，以及對支持台海和平穩定的高度共識。台灣為印太地區負責任的一份子，將持續深化與歐洲議會等理念相近夥伴的合作，共同守護全球及區域的安全與繁榮。（編輯：翟思嘉）1130319