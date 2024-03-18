外交部：中國屢次在台灣水域挑釁 已衝擊國際秩序

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（中央社記者游凱翔台北18日電）外交部今天表示，中國近期頻繁透過灰色地帶侵擾台灣，片面否認兩岸過去所達成共識，屢次在台灣水域進行挑釁行徑，除加大對台壓力，更是企圖破壞以規則為基礎的國際秩序，已為區域安全帶來嚴峻挑戰。

外交部下午發布新聞稿表示，針對中國海警船近日連續進入金門禁限制水域，美國務院於美東時間16日指出，北京在台灣海峽持續的挑釁行動以及對台施壓，反映中國試圖片面改變現狀；美方已注意到相關情勢，並再次呼籲自制，勿片面改變現狀。

美國務院也提到，維持台海和平及穩定符合美國長期利益，且對於全球安全與繁榮至關重要；美方支持兩岸對話，並盼兩岸歧異以不受脅迫的和平方式解決。

外交部指出，對於美方再度明確傳達支持台海和平與穩定現狀的堅定立場，以及關切中方近來在金門禁限制水域的挑釁行徑，並明確指出中方是試圖片面改變現狀的一方，外交部表達歡迎與感謝。

外交部說明，中國近期頻繁透過灰色地帶攻勢侵擾台灣，片面否認兩岸過去所達成共識，並屢次在台灣水域進行挑釁行徑，除加大對台壓力，更是企圖破壞以規則為基礎的國際秩序，已為區域安全帶來嚴峻挑戰，並受國際社會及美國高度關切。

外交部說，美方已多次透過高層對外發言及國際場域公開表達關切及對台灣支持，外交部歡迎各界持續關注台海安全，台灣作為國際社會負責任成員，及台海和平穩定現狀的捍衛者，也將持續與美國等所有理念相近國家密切合作，積極維護台海及區域的和平、穩定與繁榮。（編輯：翟思嘉）1130318