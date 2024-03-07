邱國正：兩岸嚴峻憂擦槍走火 我方不宜貿然挑起戰端

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（中央社記者吳書緯台北7日電）中國快艇翻覆案引發兩岸局勢升高可能，國防部長邱國正今天指出，兩岸狀況很嚴峻，他每天都提心吊膽，若處理不當擔憂會擦槍走火，我方不宜貿然挑起任何戰端，但要強化戰備。

立法院外交及國防委員會今天邀請邱國正報告國防部業務概況，並備質詢。

國民黨立委羅智強質詢，指出淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山近期受訪指出，中國快艇翻覆案，政府若未能務實處理，兩岸敵意螺旋就會持續升高，中國要對台灣動武，「我一點也不驚訝」，詢問政府有無降低敵意螺旋的方式。

邱國正表示，軍事是政治的延長，政治層面有很多方法，若問他，他會提供意見，若沒問的話，就強化國軍戰備，接受他所提出意見的人也很清楚，「不宜貿然挑起任何戰端」，這是大家的共識。

至於趙春山的言論，邱國正指出，趙春山是按照常理推導，因為敵意螺旋慢慢升高，而且很多意外狀況，雖然克制但難免萬一擦槍走火，「這問題誰都不敢保證」，就跟海巡執法過程遇到中國快艇翻覆，這種狀況不願意發生，但還是碰到了，危機升高若啟戰端就不意外，所以並不樂見，要努力防備。

國民黨立委賴士葆質詢指出，邱國正去年曾說兩岸緊張程度是B+級，詢問目前是否到了A級。

邱國正表示，兩岸狀況很嚴峻，他每天都提心吊膽，這沒有變，A級、B級每個人界定不同，以現在狀況的確是很緊張，處理不當的話，很擔憂擦槍走火。

不過，邱國正指出，中共若要犯台要有衡量，所以他強調「慎戰」，中共有這個能力，假如已經錯估要犯台，要給台灣教訓沒有什麼不能的，這我方制止不了。

賴士葆說，兩岸近期應該不會打仗，不需要太緊張，並詢問邱國正晚上睡得好嗎。邱國正回應，他就是緊張，假如國防部長一點都不緊張，立委就要緊張了，也坦言他睡得不好。

針對邱國正今天在立法院的回應，軍方人士指出，政府的立場一貫清楚且堅定，信守承諾維持現狀，避免衝突發生，以對等的對話化解兩岸分歧，促進健康有序的交流。

軍方人士解釋，邱國正所言，是指軍事需要料敵從寬、禦敵從嚴，做到最充分的準備，國軍堅守「備戰不求戰，應戰不避戰」使命，持續提升國軍戰力、強化國防，以實力維護國家安全，台灣作為國際社會負責任的一份子，也將持續與相關國家協力，確保區域安全穩定，也希望中國能回到國際常軌，共同維持區域的和平穩定及繁榮發展。（編輯：林淑媛）1130307