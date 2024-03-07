陸委會：中共對台複合性施壓 操作灰色地帶行動

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（中央社記者李雅雯台北7日電）立法院內政委員會今天邀請陸委會、海基會進行業務報告。陸委會業務報告提到，中共對台持續進行複合性施壓，利用片面宣布M503航路改變、三無船舶等事件操作灰色地帶行動。

立法院內政委員會今天邀請大陸委員會（陸委會）主任委員邱太三及海峽交流基金會（海基會）董事長李大維列席報告業務概況並備質詢。

陸委會業務報告提到，中共在台灣總統大選後，持續對台進行複合性施壓，包括利誘諾魯斷交、阻擋台灣主辦亞洲U20男排錦標賽，意圖框限台灣國際空間。

大陸利用片面宣布改變M503等航路運行、「三無船舶」（無船名、無船舶證書、無船籍港登記）等事件操作灰色地帶行動，企圖改變台海和平穩定現狀的各種作為引發國際社會高度關切。

報告提到，中共今年對台工作會議、「兩會」報告堅持「一中原則」和「九二共識」，其運用「軟硬兩手」策略，推動「促融促統」，也加強對台滲透分化與認知作戰，同時在國際場合宣揚「一中原則」。

報告強調，對於中共對台複合性施壓，政府秉持不屈服、不挑釁原則，致力於穩定兩岸關係，強化自我防衛能力與經濟、社會韌性，積極與理念相近國家合作，堅定維護台海和平現狀。

關於2月14日金門海域三無船舶事件，報告指出，台灣是法治國家，應該相信司法機關調查程序以釐清事件發生原因，期盼各界靜待檢方完成調查及公布客觀公正的事實真相，才能使家屬盡快得到真正的撫慰。（編輯：吳柏緯）1130307