金門快艇案泉州表憤慨 邱太三：沒有回應

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（中央社記者李雅雯、廖文綺、謝怡璇台北7日電）金門快艇案兩岸協商未果，福建省泉州市長蔡戰勝昨稱「憤慨」；陸委會主委邱太三今天赴立法院內政委員會備詢，他於會前受訪表示，「我沒有什麼好回應的」。

立法院內政委員會今天邀請大陸委員會主任委員邱太三及財團法人海峽交流基金會董事長李大維列席報告業務概況並備質詢。邱太三於會前受訪做出上述表示。

邱太三表示，「我沒有什麼好回應的，我想他們省委書記也好，省長也都沒有表達」。關於金門快艇案如何定調，邱太三指出，這已經多次講過了，「我們是個法治國家，你認為所有機關可以取代檢察官來認定嗎」。

關於台灣旅行業組團赴陸旅遊何時開放，邱太三強調，這必須由交通部來決定，這是由交通部主掌，「團客要去大陸，就是交通部主掌，我沒有什麼意見，不能越俎代庖」。

中共總書記習近平昨天出席全國政協14屆二次會議的民革、科技、環境資源界別委員聯組會時提及兩岸，聲稱要「壯大反獨促統力量」，共同推進中國「和平統一」進程。

中國大陸國務院總理李強5日做政府工作報告時，涉台內容則較去年刪去了「和平統一」一詞。

邱太三笑答，台灣反映比較快，看到差異就會想要有些解讀；中共很多體制、政策、執行、詮釋都有他們的儀軌、機制，一些訊息很難貿然地去做斷定，「對我們來講，我們恐怕必須要多蒐集一些各方資料才能有比較好的研判」。（編輯：唐佩君）1130307