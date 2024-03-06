中國商務部：推動消費品以舊換新 提振服務消費

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（中央社台北6日電）中共總書記習近平指示推動大規模設備更新和消費品以舊換新，以刺激低迷經濟。中國商務部部長王文濤今天說，今年促消費要做兩個重點，一是推動汽車、家電等消費品以舊換新，二是提振服務消費。

據澎湃新聞，中國14屆全國人大二次會議6日下午3時召開經濟主題記者會，王文濤在回答記者提問時表示，今年促消費要做兩個重點，一是推動汽車、家電、家裝（家庭裝修）、廚衛等消費品以舊換新，二是提振服務消費。

他說，中國的汽車、家電、家裝市場綜合體量（規模）大，相當一部分產品使用年限較長、能耗排放較高，有的因為長期使用還存在一定的安全隱憂，潛在更新的需求進入集中釋放期。

王文濤提到，「國三（中國國家第3期標準）」及以下排放標準的乘用汽車統計超過1600萬輛，其中車齡15年以上的超過700萬輛。從家電來說，平均每年約有2.7億台家電按標準超過了安全使用年限。

他表示，習近平在中央財經委第十次會議上作出了重要部署，上週國務院常務會議審議通過了工作方案，商務部要將這個工作方案抓好落實，總體思路是堅持以市場為主，透過政策支持和引導，充分調動各方的積極性，形成「去舊更容易、換新更願意」的有效機制。

在擴大服務消費方面，王文濤則稱，因為生活水準的提高，近幾年中國實物商品消費相對應進入了一個平緩期，而服務消費進入了一個快速的發展期。2013至2023年期間，居民人均服務消費比重從39.7%提升到45.2%，提高了5.5%，未來一段時期，服務消費的空間和潛力巨大。

王文濤表示，下一步，商務部將會同有關部門重點從三個方面來推服務消費的工作。

一是加強統籌，構建「1+N」的工作體系。統籌制定一個綜合性文件，明確未來一段時期擴大服務消費的目標任務和重點舉措；圍繞若干不同的領域，從行業促進、政策支持、要素保障、環境優化等方面推出N個政策文件和具體舉措。

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二是擴大服務領域的開放，豐富服務消費的供給。可以透過擴大開放來提升供給，從而擴大服務消費。推動放寬電信、醫療等服務業的市場准入，用好國內國外兩個市場、兩種資源，持續擴大服務供給。

三是要搭建一些平台載體，創新服務消費的一些場景，展開服務消費季、中華美食會系列活動，促進商、旅、文、體、健等業態融合發展，更好地滿足民眾個性化、多樣化、品質化的服務消費的需求。（編輯：楊昇儒/邱國強）1130306