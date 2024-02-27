互指貿易不公後 美中主管部長會談互表關切

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（中央社台北27日電）中國商務部長王文濤與美國貿易代表戴琪26日在阿布達比舉行會談。中方在會後說，王文濤對美國對中國加徵關稅及經貿領域涉台議題表達「嚴正關切」；美方則表示，戴琪對中國政府主導的非市場方式貿易政策導致市場失衡表達憂慮。

王文濤與戴琪會談前，美中才針對美方發表的「2023年中國履行加入世貿組織（WTO）承諾報告」，公開相互指責。

至於對會議氣氛的描述，中方說，雙方就彼此關心的多、雙邊經貿議題進行了「專業、深入的交流」；美方則表示，雙方舉行了「堅實的」（robust）討論，表達了兩國需要在世界貿易組織（WTO）總部日內瓦繼續溝通合作。

WTO第13屆部長級會議日前在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比舉行，王文濤與戴琪（Katherine Tai）是在會議期間，在場邊舉行雙邊會談。

根據中國商務部官網，雙方就共同推動WTO第13屆部長級會議取得務實成果，以及「彼此關心的多雙邊經貿議題」，進行了「專業、深入的交流」。

官網提到，王文濤還就美國對中國加徵關稅、「經貿領域涉台問題」等表達中方「嚴正關切」。

美國之音（VOA）中文網報導美國貿易代表辦公室會後發表聲明，指戴琪與王文濤舉行了一次「堅實的」（robust）討論，表達兩國需要在WTO總部日內瓦繼續溝通與合作。

聲明提到，戴琪在會中還對中國鋼鐵產能過剩對全球市場的影響，以及中國政府主導、以非市場方式推動貿易政策並導致市場失衡，表達了憂慮。

美國貿易代表署（USTR）23日發表「2023年中國履行加入世貿組織（WTO）承諾報告」，批評中國非市場政策和實踐的廣度和規模，以及對美國及全球工人、企業、產業造成的嚴重傷害。

中國商務部隨即對此聲稱，美方把中國「正當貿易措施稱為經濟脅迫」，把中方因美方封鎖打壓而採取的應對舉措，扣上「主動脫鉤」的帽子。

除美國外，歐盟貿易負責人日前表示，中國需要在WTO的改革產業補貼談判中發揮建設性作用，否則競爭對手將制定不利於中國的政策。

德國經濟研究所（IW）2023年12月發表論文指出，歐盟應該與非洲國家共同改革WTO的補貼規則，以對抗中國的市場扭曲和外交影響力。（編輯：邱國強/吳柏緯）1130227