中國商務部長：2024年外貿形勢更複雜

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（中央社記者邱國強北京26日電）中國商務部長王文濤今天說，今年中國外貿發展面臨的外部形勢將會更加複雜嚴峻。但中國「有信心、有底氣」鞏固外貿外資基本盤。他還說，短期外資數據出現波動是「符合經濟規律的正常現象」。

中國國新辦今天下午舉行記者會，由王文濤以「穩中求進、以進促穩，推動商務高質量發展取得新突破」為主題作說明。這也是中國官方近來連續3天接連舉辦4場與經濟、金融有關的記者會，試圖向市場喊話穩定信心的舉措之一，也是4場記者會中的最後一場。

根據中國國新辦官網，王文濤在談到今年的外貿形勢時表示，今年中國外貿發展面臨的外部形勢將會更加複雜嚴峻。一方面「需求不振」，世界經濟仍然低迷，國際貨幣基金（IMF）預測，全球平均經濟增幅將降至2.9%；另一方面「環境不佳」，貿易保護主義抬頭，地緣衝突加劇，外溢風險顯著上升，像是近來紅海航道受阻，就對國際貿易造成干擾。

他還說，短期外資數據出現一些「波動」，這是「符合經濟規律的正常現象」，特別是有一些大型投資案的落地，往往會影響當年及明後年的波動。但中國經濟「長期向好」的基本面沒有改變，特別是中國堅持對外開放的基本國策，始終「敞開懷抱，真心歡迎」各國企業投資中國。

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王文濤又說，中國外貿發展仍具備「諸多有利條件」。例如外貿產業競爭力不斷提升、新業態新模式蓬勃發展、數位化綠色化進程加快推進等。落實中央經濟工作會議部署，鞏固外貿外資基本盤，仍有信心及底氣。

他說，中國商務部今年將從抓緊「推出新政策，培育新動能」，助力開拓新市場等方面發力。不但要擴大出口，還要擴大進口，其中將擴大優質消費品、先進技術、重要設備、關鍵零部件進口，增加能源資源產品和國內緊缺農產品進口，拓展多元化進口管道等，把中國超大規模市場打造成為世界共享的大市場。（編輯：呂佳蓉）1130126