中國推大規模設備更新 發改委：22兆元市場巨大

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（中央社記者張淑伶上海6日電）中共總書記習近平指示要推動大規模設備更新和消費品以舊換新，中國國家發改委主任鄭柵潔今天說，設備更新初步估算有人民幣5兆元（新台幣22兆元）以上的巨大市場。

中國14屆全國人大二次會議下午召開經濟主題記者會。根據央視新聞直播，國家發展和改革委員會主任鄭柵潔回應相關問題時說，這項政策是口中共中央、中國國務院著眼「高質量發展大局」作出的重大部署，既能促進消費，拉動投資，也能增加先進的產能，提高生產的效率，還能促進節能降碳，減少安全隱患，一舉多得。

鄭柵潔說，實施設備更新重點聚焦7個領域：工業、農業、建築、教育、交通、文旅、醫療，這些領域的設備更新換代需求是巨大的。

他以設備為例表示，去年中國工業、農業等重點領域的設備投資規模已經達到約4.9兆元，隨著「高質量發展」的深入推進，設備更新的需求會不斷擴大，初步估算，是在5兆元以上的巨大市場。

從耐用消費品來看，鄭柵潔表示，去年底中國民用汽車的保有量已經達到3.36億輛，冰箱、洗衣機、空調等主要品類的家電保有量超過了30億台，所以汽車、家電更新換代也能創造兆元規模的市場空間。

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今年2月23日，習近平主持召開中央財經委員會第四次會議時表示，加快產品更新換代是推動高品質發展的重要舉措，「要鼓勵引導新一輪大規模設備更新和消費品以舊換新」。3月1日，國務院常務會議審議通過「推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案」。

鄭柵潔表示，整個方案重點要實施「四大行動」：設備更新、消費品以舊換新、回收循環利用、標準提升。將會同有關方面，加大財政、金融、稅收等政策支持力度，強化用地、用能等要素保障和科技創新支撐，深入實施四大行動。（編輯：邱國強）1130306