中國發超長期特別國債　發改委：支持科創等領域

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（中央社記者張淑伶上海6日電）中國宣布今後幾年將連續發行超長期特別國債。國家發改委主任鄭柵潔今天說，相關資金將投向強國建設和民族復興進程中的大事和難事，初步會重點支持科技創新、城鄉融合發展等領域。

中國14屆全國人大二次會議經濟主題記者會下午舉行，鄭柵潔針對昨天政府工作報告中所提到，中國今年起將發行超長期特別國債提出說明。

他說，這是一個重大的政策舉措，此特別國債專項用於國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設，並稱這是黨中央、國務院著眼於「強國建設和民族復興」做出的決策部署，既可以拉動當前的投資和消費，又能打下長期高質量發展的基礎。

他也提到，這項政策推出的背景是應對國際環境深刻變化，牢牢把握發展主動權的必然要求，也是統籌發展與安全、推進高質量發展的現實需要。

他說，從資金主要投向來看，會聚焦強國建設和民族復興進程中的大事和難事，初步考慮，將重點支持科技創新、城鄉融合發展、區域協調發展、糧食能源安全、人口高質量發展等領域的建設。

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他表示，這幾個領域潛在建設的需求巨大、投入週期長，現有資金管道難以充分滿足要求，所以要加大支持的力度。目前正在加快形成具體的辦法，未來會強化資金監管和相關配套措施。

中國國務院總理李強5日在發表政府工作報告時表示，為系統解決強國建設及一些重大項目建設的資金問題，從2024年開始擬連續幾年發行超長期特別國債，專項用於國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設，2024年先發行人民幣1兆元（約新台幣4.4兆元）。（編輯：吳柏緯）1130306