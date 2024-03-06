快艇案協商破裂 泉州市長聲稱陸漁民安全被無視

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（中央社記者呂佳蓉北京6日電）金門快艇案兩岸協商未果。福建省泉州市長蔡戰勝今天聲稱，陸方在沿海多地設置多個設施服務海峽兩岸漁民方便，但「台灣當局」以各種理由對大陸漁船進行「暴力事實」，無視大陸漁民生命財產安全，對此表示憤慨。

中國快艇金門海域翻覆案談判無共識，陸方家屬5日拒收慰問金並搭船返國。陸方代表批評台灣毫無誠意，相關後果由民進黨當局負責；海巡署則表示，最大誠意保留談判管道。

正值中國「兩會」召開期間，14屆全國人大二次會議福建代表團今天開放媒體出席採訪，大批媒體為快逛案前往福建代表團旁聽。

蔡戰勝在會後被大批媒體堵訪。他在被問及快艇案雙方協商未果時宣稱，「我們一直秉持『兩岸一家親』理念，在沿海多地設置多個設施服務海峽兩岸漁民方便，特別是在沿海多地設施，方便台灣漁民的避風供給、應急等設施。反觀『台灣當局以各種理由對大陸漁船進行暴力事實，無視大陸漁民的生命財產安全』，我們對此行徑表示極其憤慨」。

中共福建省委書記周祖翼、福建省長趙龍等人今天出席福建代表團。但面對媒體的各種提問，均低調不以回應，並在安保人員的護送下快步進出場，場面一度混亂。

中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮2月時說，泉州市紅十字會等單位派員陪同金門快艇翻覆事件船員家屬，前往金門接回2名生還者並處理善後。

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但兩岸對此案至今未達成共識。雙方昨天協商未果，兩名陸籍死者家屬5日在陸方代表、泉州台辦副主任李朝暉等人陪同下離開金門。李朝暉並聲稱，台灣「出爾反爾、歪曲事實」，台方協商人員3日已離開金門，至今沒有返回，充分說明「民進黨當局」沒有解決誠意，他們無必要留在金門，「由此造成的後果由民進黨當局負責」。

而國台辦昨天則回應，李朝暉已就此事充分表明態度，沒有更多補充。（編輯：邱國強）1130306