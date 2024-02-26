國造潛艦海鯤號泊港測試最後階段 艦艏、側視聲納首曝光

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（中央社記者游凱翔台北26日電）首艘國造潛艦海鯤軍艦已進入泊港測試（HAT）最後階段，台船今天至明天移泊入塢，下午自海昌工廠移至浮塢，相較去年下水典禮，艦艏及側視聲納陣列、魚雷管均未遮蓋，被視為機密的車葉仍以帆布包覆。

海鯤軍艦（Narwhal，舷號711）去年9月28日在台船高雄廠區下水，總統蔡英文主持擲瓶禮。依據計畫時程，將依序進行泊港測試（HAT）、海上測試（SAT）作業，再交由海軍進行作戰測評，測評方式包括發射魚雷並驗證戰鬥系統，最後才能成軍並正式投入戰備序列。

海鯤艦緩緩出廠，被視為機密的車葉仍以帆布包覆。中央社記者董俊志攝 113年2月26日

排水量3萬5000噸的中信8號大型浮塢，近日進駐台船海昌工廠前碼頭。根據高雄港務分公司發布的港灣通報，台船公司今天、明天進行新造船艦移泊入塢作業，其中明天上午8時至下午5時為新造船艦整體測試作業時間。

台船下午已啟動移置作業，海鯤號已自海昌工廠緩緩移至浮塢，並首度曝光在民眾面前，不少軍事迷及媒體在鄰近漁港記錄這一刻。明天則預計藉浮塢移至台船小塢。

26日下午「海鯤號」移動出廠，露出大半船身，首度讓外界大致一探艦體全貌。中央社記者董俊志攝 113年2月26日

首艘國造潛艦海鯤軍艦26日下午從台船海昌工廠移出。中央社記者董俊志攝 113年2月26日

根據曝光畫面，較難觀察是否已裝設光電桅杆，但相較去年下水時，側視及艦艏聲納、魚雷管等均以帆布遮蓋，此次均未遮蓋，除清楚可見艦艏上方直立鰭狀物截收聲納（incept sonar）外，艦艏及船舷側視聲納陣列（flank sonar array）、魚雷管、進排水口亦清楚可見。

不過，因水下作戰是聲音的戰爭，因無法目視、得靠聽的，所以識別潛艦重要方式為「聲紋」，每艘潛艦因車葉角度等多重因素，均有獨特聲紋，聲紋資料均屬高度機密，必須確保不落敵對陣營，因此海鯤車葉仍以帆布包覆，避免對外暴露遭敵對陣營反推其數值。

海鯤軍艦的艦艏上方直立鰭狀物為截收聲納（白圈）。中央社記者董俊志攝 113年2月26日

國防部智庫、國防院學者舒孝煌則指出，許多先進潛艦均會採用側視聲納，可藉此進行三角定位，精確解算敵目標位置；國防院學者蘇紫雲則指出，傳統潛艦艦艏聲納偵測範圍約130度，但側視聲納等同「側邊長眼睛」，大幅提升更完整的戰場感知。

前海軍艦隊戰隊長、國防安全研究院學者江炘杓接受中央社訪問分析，海鯤在乾塢應是執行特殊測試項目，可能包括測試排水量是否符合設計，以及獲得潛艦在水面時左、右擺動極限角度的傾測浮力試驗，甚至電瓶、光電桅杆安裝都有可能在乾塢進行。

海鯤軍艦採用側視聲納（白圈），可藉此進行三角定位，精確解算敵目標位置。中央社記者董俊志攝 113年2月26日

江炘杓說明潛艦測試的大概流程包括，初始接受裝備時先檢查測試，特定裝備安裝至潛艦前須在廠房測試，若沒問題，裝艦後再測試一次，釐清通風系統、相關管路、裝設位置等是否正確，隨後進行多種裝備單機測試，例如測試主機引擎是否達正常馬力輸出值，再接續進行艦艇上各項系統的運作與連動測試，待測試項目全數完成，才會進入SAT階段。

根據台船公司發布的測試作業項次規劃表，明天上午8時至上午10時30分將執行第1階段浮塢拖帶，內容為浮塢載運至2號碼頭浮船航道，地點為4號碼頭；第2階段為浮船離墩，時間為明天上午10時30分至下午1時30分，內容為浮塢檢查與人員定位、浮塢下沉完成浮船、移除部分邊墩及中心墩，地點為2號碼頭。第3階段為拖帶進塢，時間為明天下午1時30分至2時30分，作業內容為拖帶入塢，地點為台船小塢。（編輯：林興盟）1130226