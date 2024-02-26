國造潛艦海鯤號泊港測試 船體首度窺全貌

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（中央社記者林巧璉高雄26日電）首艘國造潛艦海鯤軍艦已進入泊港測試（HAT）最後階段，明天將從台船海昌工廠藉中信8號浮塢移至乾塢。今天下午5時多「海鯤號」緩緩移動出廠，船身未遮掩首度讓外界大致一探艦體全貌。

截至下午5時30分「海鯤號」已露出大半船身，知情人士透露，海鯤潛艦目前已進入HAT最後階段，中信8號浮塢的進駐並非執行海測（SAT），而是後續HAT相關測試項目「預備傾測試驗」，以品質、安全為首要條件執行，目前進度一切順利。

依台船公司發布測試作業項次規劃表，27日上午8時至上午10時30分，執行第1階段浮塢拖帶，內容為浮塢載運至2號碼頭浮船航道，地點為4號碼頭。

第2階段為浮船離墩，時間從上午10時30分至下午1時30分，內容為浮塢檢查與人員定位、浮塢下沉完成浮船、移除部分邊墩及中心墩，地點在2號碼頭。

第3階段為拖帶進塢，時間從1時30分至2時30分，作業內容為拖帶入塢，地點為台船小塢。（編輯：孫承武）1130226