海鯤潛艦啟動移置台船小塢 艦身全都露[影]

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（中央社記者游凱翔台北27日電）國造潛艦海鯤軍艦進入泊港測試（HAT）最後階段，今天將由浮塢移至台船小塢，艦艏上方直立鰭狀物截收聲納（incept sonar），以及艦艏、船舷側視聲納陣列（flank sonar array）、魚雷管、進排水口等系統都清楚可見。

由於潛艦碰觸海水導致外板有鹽分，因此入塢後首先由台船防蝕小組以淡水進行「洗水」，再接續進行HAT測試項目。

根據台船公司發布的測試作業項次規劃表，今天上午8時至上午10時30分將執行第1階段浮塢拖帶，內容為浮塢載運至2號碼頭浮船航道，地點為4號碼頭；第2階段為浮船離墩，時間為今天上午10時30分至下午1時30分，內容為浮塢檢查與人員定位、浮塢下沉完成浮船、移除部分邊墩及中心墩，地點為2號碼頭。第3階段為拖帶進塢，時間為今天下午1時30分至2時30分，作業內容為拖帶入塢，地點為台船小塢。

海鯤軍艦（Narwhal，舷號711）去年9月28日在台船高雄廠區下水，總統蔡英文主持擲瓶禮。依據計畫時程，將依序進行泊港測試（HAT）、海上測試（SAT）作業，再交由海軍進行作戰測評，測評方式包括發射魚雷並驗證戰鬥系統，最後才能成軍並正式投入戰備序列。

國造潛艦海鯤軍艦進入泊港測試（HAT）最後階段，27日由浮塢移至台船小塢，移置作業均未遮蓋，可以清楚看到艦艏上方直立鰭狀物截收聲納（incept sonar）等系統。中央社記者董俊志攝 113年2月27日

排水量3萬5000噸的中信8號大型浮塢，近日進駐台船海昌工廠前碼頭。台船公司昨天下午起進行海鯤艦移泊入塢作業，今天上午8時至下午5時為整體測試作業時間，預料今天移至台船小塢，不少軍事迷、媒體在臨近漁港拍攝歷史一刻。

知情人士表示，海鯤艦由海昌工廠船台拖移至中信8號浮塢，由浮塢載運至台船乾塢前，浮塢開始注水下沉，讓海鯤潛艦上浮並拖帶進入乾塢；潛艦進入乾塢後、先抽掉乾塢內的海水，讓潛艦固定在塢墩上，以便執行後續HAT項目。

知情人士指出，潛艦移進台船小塢後，首要就是由台船防蝕小組進行「洗水」，主因是潛艦碰觸海水，因外板有鹽分，測試前先以淡水沖洗後，再繼續後續HAT測試項目。

至於可能的HAT測試項目，前海軍艦隊戰隊長、國防安全研究院學者江炘杓接受中央社訪問時分析，在乾塢應是執行特殊測試項目，可能包括測試排水量是否符合設計，以及獲得潛艦在水面時左、右擺動極限角度的傾測浮力試驗，甚至電瓶、光電桅杆安裝都有可能在乾塢進行。

根據昨天、今天曝光的海鯤艦畫面，仍難觀察是否已裝設光電桅杆，但去年下水時，側視及艦艏聲納、魚雷管等系統都以帆布遮蓋，但今天移置作業均未遮蓋，可以清楚看到艦艏上方直立鰭狀物截收聲納（incept sonar），艦艏及船舷側視聲納陣列（flank sonar array）、魚雷管、以及進排水口等系統。

不過，潛艦水下作戰是聲音的戰爭，每艘潛艦因車葉角度等多重因素，各有獨特聲紋，聲紋資料屬高度機密，必須確保不落入敵對陣營，因此移置作業中的海鯤軍艦推進車葉仍以帆布包覆，避免暴露遭敵對陣營反推算數值。（編輯：郭無患）1130227

影片來源：中央社