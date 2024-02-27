軍方執行海鯤潛艦測試 強調無時間表及容錯空間

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（中央社記者游凱翔台北27日電）海鯤潛艦今天首度浮於水面，並移置小塢，預料執行泊港測試（HAT）後續必要傾測浮力試驗、排水量等特殊項目；軍方再度強調，潛艦建造無容錯空間，待完成測試且沒有問題後，才會進入海測（SAT）。

國造潛艦海鯤軍艦進入HAT最後階段，今天分3階段從中信8號浮塢移至台船小塢，下午進行第3階段拖帶進塢時，海鯤艦下水，浮在海面畫面曝光，令現場台船、海軍人員相當振奮，接續將進入台船小塢進行HAT必要測試項目。

針對泊港測試重要性，軍方人士強調，潛艦內部因為要承受高壓，因此從設計開始，艦上所有系統規格就須確認，並配合潛艦空間與重量，一旦設計完成、開始建造後，能調整空間微乎其微，因此海鯤除前期設計階段須精確，更不能為了趕快SAT而草率進行目前正在執行的HAT，若有一環節出現小問題，恐怕成為不可逆的大問題。

因此軍方人士強調，海鯤潛艦依照計畫執行測試作業，以安全及品質為首要考量，非以時間為衡量標準，因此並無執行SAT的時間表，更無今年5月20日前交艦的規劃。

國防部智庫、國防院學者舒孝煌指出，海鯤艦從設計到建造的過程不容馬虎，由於航行在水下，不只承受水壓，更要靜音、符合流體力學，因此建造要求度遠高於水面艦，由於安全因素考量，不論泊港測試的水面、水中測試，更沒有容錯空間。

針對在小塢中的測試項目，舒孝煌推測，海鯤接下來將進行例如基本縱向、橫向平衡等基本功能測試，亦包括預備傾測試驗等；接下來則進行全艦基本功能測試，待測試通過後才會進入SAT階段。

前海軍艦隊戰隊長、國防學者江炘杓也表示，在乾塢應是執行特殊測試項目，可能包括測試排水量是否符合設計，以及獲得潛艦在水面時左、右擺動極限角度的預備傾測浮力試驗，甚至是電瓶、光電桅杆安裝都有可能在乾塢進行。

軍方人士指出，雖然外界看似海鯤潛艦進度順利，但從設計到今天正式拖駁入台船小塢，背後是一群人不分晝夜的付出及全體民眾支持成果，今天看見海鯤浮於水面「相當感動」，接續將執行相關HAT必要項目，確保沒問題才會進入SAT。

海鯤軍艦（Narwhal，舷號711）去年9月28日在台船高雄廠區下水，總統蔡英文主持擲瓶禮。依據計畫時程，將依序進行泊港測試（HAT）、海上測試（SAT）作業，再交由海軍進行作戰測評，測評方式包括發射魚雷並驗證戰鬥系統，最後才能成軍並正式投入戰備序列；軍方亦強調，HAT測試沒有時間表，以安全為首重。

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根據昨天、今天曝光的畫面，相較去年下水時，側視及艦艏聲納、魚雷管等系統都以帆布遮蓋，但昨天及今天移置作業均未遮蓋，可清楚看見艦艏上方直立鰭狀物截收聲納（intercept sonar），艦艏及船舷側視聲納陣列（flank sonar array）、魚雷管、以及進排水口等系統。

不過，潛艦作戰是聲音的戰爭，每艘潛艦因車葉角度等多重因素，各有獨特聲紋，聲紋資料屬高度機密，必須確保不落入敵對陣營，因此昨天、今天移置作業中的海鯤軍艦推進車葉仍以帆布包覆，避免暴露遭敵對陣營反推算數值。（編輯：林興盟）1130227