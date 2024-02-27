台船：海鯤號移置完成 水密艙壓重量皆符設計標準

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（中央社記者游凱翔台北27日電）台船公司今天表示，下午3時已完成「潛艦國造原型艦海鯤軍艦浮船測試作業」，順利將原型艦從封閉式組裝工廠經由浮船作業移至乾塢，確認第一階段水密性能、重量控制、穩度與各艙壓載皆符設計預期標準。

國造潛艦海鯤軍艦進入泊港測試（HAT）最後階段，今天分3階段從中信8號浮塢移至台船小塢，下午進行第3階段拖帶進塢時，海鯤艦下水，浮在海面畫面曝光，令現場台船、海軍人員相當振奮，接續將進入台船小塢進行HAT必要測試項目。

台灣國際造船公司晚間發布新聞稿表示，台船今天已完成「潛艦國造原型艦海鯤軍艦浮船測試作業」，順利將原型艦從封閉式組裝工廠經由浮船作業移至乾塢。

台船說明，浮船作業於高雄港港域執行，由台船公司董事長鄭文隆、海昌計畫專案召集人黃曙光諮委帶隊，所有作業人員於今天上午7時30分開始集結、上午8時正式作業，歷經7小時於下午3時完成，確認第一階段各項水密性能、重量控制、穩度與各艙壓載皆符合設計預期標準。

台船指出，浮船計畫階段，台船公司、海昌計畫團隊就各配合事項縝密規劃及協調，包含租用佳運公司多功能重儎車、中信8號浮塢及港區數艘拖船，並商請海軍支援拖船、陸戰隊警戒艇、水下作業大隊潛水人員，港警局亦出動港勤艇。

此外，同時協調港務公司航道管制，另高雄市警局小港分局、中鋼、中油、台電、陽明海運等單位協助作業港區碼頭警戒，集各界資源協力，讓今天浮船作業得順利進行。

台船強調，未來將在乾塢繼續進行電瓶、主機等動力系統調校與泊港測試（HAT）後，再進入下一階段海上測試（SAT），台船、海軍、中科院等單位，將在安全與品質要求下，逐項完成驗測，達成交艦目標。（編輯：林興盟）1130227