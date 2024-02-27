英媒：中研究船台灣近海活動增 秀蒐集海戰數據能力

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（中央社台北/倫敦26日綜合外電報導）英國「金融時報」報導，北京展現與日俱增的監測能力並蒐集有關海戰的關鍵數據之際，中國海洋研究船進入距台灣海岸僅有24海里（44公里）鄰接區的次數也大幅增加。

近期這類行動的例子包括中國最新一艘研究船「珠海雲號」去年11月沿著台灣東部海岸南下。這艘無人機母艦與中國人民解放軍有關。

「珠海雲號」這趟航行是自去年9月以來，中國研究船9度進入距台灣海岸僅有24海里水域其中的一次，根據「金融時報」（Financial Times）分析衛星數據公司Spire Global追蹤近80艘船隻的資料，中國研究船在如此接近台灣的水域活動次數已大幅提升，過去3年都各只有2次。

美國海軍戰爭學院中國海事研究所（China Maritime Studies Institute）主任夏曼（Christopher Sharman）表示：「這代表中華人民共和國在我稱為對台全面施壓行動方面，可用的工具又多了一個」。

依聯合國海洋法公約（UN Convention on the Law of the Sea）規定，各國可主張距離該國海岸線24海里間的海域為鄰接區，享有該海域水上及海底的資源並擁有管轄權。

中國經常利用政府及軍方附屬研究機構的船隻在爭議水域進行主權聲索的動作，例如進入越南及馬來西亞位於南海的專屬經濟海域內的石油探勘點。北京幾乎對整個南海都聲稱擁有主權。

海洋研究船可測量海水溫度、鹽度及洋流，並在地圖上標示海床位置。這些數據不僅可用來做廣泛的科學研究，還能用於海上作戰。

中國已利用研究船在接近日本、美國關島水域及印度洋進行大面積的調查。這些都是美中潛在衝突中的關鍵水下作戰區。

夏曼直言：「海洋研究船出沒的地方，就是未來中國潛艦將到之處。」

他說，「珠海雲號」有助為中國軍隊描繪水下的環境，「這對台灣及對（其他國家）可能介入都有影響，（中國船艦）出沒台灣東部海域當然會影響未來任何人由更遠的東方接近（台灣）」。

分析家及政府官員指出，有鑑於該船具備尖端科技能力、明顯與中國軍方有關及其航行路線，「珠海雲號」繞行台灣是前所未見的情況。

根據中國國營媒體報導，這艘船還宣稱擁有人工智慧控管的自動導航系統，還能搭載50架無人機及自動潛水器。

美國智庫戰略與國際研究中心（Center for Strategic and International Studies, CSIS）在今天發布的報告中指出，「珠海雲號」有能力執行民間及軍事調研工作。

衛星圖像顯示，2022年7月「珠海雲號」仍在建造階段時，停泊在一艘056A輕型護衛艦旁邊。056A是中國用來執行反潛任務的軍艦。

負責操作無人機母艦「珠海雲號」的機構表示，該船航行路線由負責研發自動系統的704研究所一名研究員監管。該研究所因非法購買美國設備協助解放軍，遭美國商務部列入黑名單。

船上其他研究員則來自中國主要軍艦研發商之一的701研究所，以及與解放軍關係密切的中國中山大學（Sun Yat Sen University）。

CSIS報告其中一位作者福納樂（Matthew Funaiole）說，中國意圖採用模糊策略，「創造科學、商業及軍隊之間的這種模糊性」。他還指出，有些中國研究船甚至會關掉船上收發器。

雖然過去中國研究船靠近台灣水域的例子多發生於台灣北部、西部及南部，但東部戰略水域近來受到更多關注。「珠海雲號」花了一天的時間沿著距離台灣東岸24海里的水域航行，行經花蓮市外海時一度進入24海里內，到了巴士海峽時又再次進到鄰接區。台灣最安全的空軍基地就位於花蓮，而中國船艦需要通過巴士海峽才能進入太平洋。

台灣官員表示，「珠海雲號」去年11月14日由北向南靠近台灣航行，台灣派出一艘海巡艦艇跟隨，直到該船隔天離開台灣西南方的雷達範圍。其中一名官員說，海巡人員並未看到這艘中國船隻朝天空或水面釋出無人載具。

夏曼分析，若「珠海雲號」未來以全自動的方式駛近台灣，可能會升高風險。他說：「我推測中華人民共和國會利用這種方式侵入鄰接區，透過大量無人機來測試台灣反應，這將大大升高事件發生的風險。」

除了「珠海雲號」，根據來自台灣當局並獲船隻追蹤數據證實的資訊，另一艘中國海洋研究船「大洋號」於本月15日至17日期間也在台灣東部海域出沒。

福納樂指出，「大洋號」可能跟解放軍有關聯，且航行爭議水域時經常會「音訊全無」。這艘船在鄰近台灣東部的水域活動可能與海床關鍵礦藏有關。（譯者：侯姿瑩/核稿：李佩珊）1130227