學者：中海研船台灣近海活動增加 蒐潛艦電戰資料

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（中央社記者吳昇鴻台北28日電）外媒報導，中國研究船在台灣近海活動增加，國防學者分析說，其他國家也正面臨台灣相同的情形，但台灣要更謹慎，因中國一方面政治騷擾，另一方面蒐集軍事情報，科研任務可能也具蒐集潛艦與電子作戰資料目的。

英國「金融時報」報導，正當中國頻繁展現與日俱增的監測能力，並蒐集有關海戰的關鍵數據之際，中國海洋研究船進入距台灣海岸僅有24海里（44公里）鄰接區的次數也大幅增加。近期這類行動的例子包括中國最新一艘研究船「珠海雲號」去年11月沿著台灣東部海岸南下。

國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲告訴中央社，中國研究船隻在台海周邊繞行的確是個威脅，中國擁有60多艘電子情報科研船隻，各國都正面臨中國相關舉動帶來的騷擾，例如日前中國科考船「向陽紅03」號本週將靠泊印度洋島國馬爾地夫，牽動印度、中國、馬爾地夫的敏感神經。

他說，澳洲先前也指控中國天王星系列電子偵察船逼近近海，由此可見中國調查船帶給各國的困擾；中國除電子偵察船，也具備遠望系列火箭發射衛星輔助船等船隻，且皆兼具間諜任務，科研任務可能也具蒐集潛艦與電子作戰資料目的。

中國常用政府及軍方附屬研究機構的船隻，在爭議水域聲索主權，例如進入越南及馬來西亞位於南海的專屬經濟海域內的石油探勘點。美國海軍戰爭學院中國海事研究所（China Maritime Studies Institute）主任夏曼（Christopher Sharman）表示，這代表中國在對台全面施壓行動方面，又多了一個可用的工具。

蘇紫雲表示，其他國家也正面臨台灣所看到的情形，但台灣要更謹慎，中國這些舉動一方面是政治騷擾，另一方面則為蒐集軍事情報。

蘇紫雲說，台灣因應作為包含各作戰區部隊的戰備偵巡以及在相關紅色海灘進行實彈射擊，目的正是為應對中國由演轉戰的威脅。（編輯：郭無患）1130228