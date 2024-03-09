蔡英文賴清德聯袂視導海巡艦與海鯤號 傳承推進國艦國造

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（中央社記者吳昇鴻、林巧璉台北9日電）總統蔡英文與副總統賴清德今天上午出席海巡署雲林艦交船、台北艦命名典禮，「雙總統」出席同場合，象徵傳承國艦國造政策；知情人士透露，蔡賴兩人會後前往台船小塢，視導正在進行泊港測試（HAT）的海鯤號潛艦。

台船今天舉辦「海巡署嘉義級巡防艦第3艘雲林艦交船暨第4艘4000噸級巡防艦命名下水聯合典禮」，總統蔡英文致詞表示，透過「國艦國造」向全世界傳達台灣堅守民主、自由決心。

副總統賴清德、國安會秘書長顧立雄、高雄市長陳其邁、海委會主委管碧玲等人，出席典禮。

蔡總統與賴副總統登上「雲林艦」視導時，揮手與下方賓客、海巡致意，讓媒體捕捉合照畫面；兩人在艦上停留約20分鐘後，與海委會主委管碧玲、國安會秘書長顧立雄等人步下「雲林艦」。

賴副總統也在臉書發文說，海巡艦的「國艦國造」，可以帶動台灣造船產業鏈發展。從船舶設計、材料、裝備，到軍工、檢驗以及維保廠商等訂單，預估達到新台幣1000億元產值、創造8千個工作機會；目前，從小型的巡護艇、千噸級的巡防艦及高緯度巡護船，各建案都由台灣造船公司承攬。

相關人士表示，今天的行程具有傳承意味，共同了解國艦國造成果，盼後續持續邁進，讓國艦國造產業面、國防自主繼續推進。

此外，知情人士透露，海巡署巡防艦交船典禮在上午結束，蔡總統與賴副總統在台船董事長鄭文隆陪同下，轉往典禮會場附近台船小塢，視導正在進行泊港測試的海鯤號潛艦。

台船與海軍2月26、27日完成「浮船測試作業」，將海鯤原型艦從封閉式組裝工廠（海昌工廠）經浮船作業移至乾塢，確認第1階段水密性能、重量控制、穩度與各艙壓載皆符合設計預期標準。

鄭文隆日前受訪指出，HAT共有6大項目，分別是浮航測試、電力系統測試、戰鬥系統測試、儎台測試第1、2、3階段，主要概括油、電、水、氣、控制系統等88個細項，HAT以安全為重，沒有時間表，但以專案管理角度考量，HAT的測試時程預計至4月底。（編輯：林克倫、黃國倫）1130309

首艘國造潛艦海鯤軍艦27日上午從台船海昌工廠前藉中信8號浮塢移至乾塢。中央社記者董俊志攝 113年2月27日