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府邀在野國安簡報 蔣萬安籲還補助款並停止罷免

2025/6/15 11:34
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（中央社記者楊淑閔台北15日電）總統府邀在野黨領袖18日國安簡報，但媒體報導，總統賴清德日前跟曹興誠會面了解大罷免情事，國民黨疑是兩面手法。台北市長蔣萬安今天說，應即刻還地方一般補助款並停止罷免。

總統府18日上午9時邀請在野黨領袖進行國安簡報。而民進黨立委沈伯洋與反共護台志工聯盟創辦人曹興誠12日跟兼任民進黨主席的總統賴清德會面。沈伯洋13日說，曹興誠向賴清德說明罷免最新情勢以及罷團未來規劃等，盼與民進黨並肩作戰、力量不要分散，讓效益極大化。

蔣萬安上午出席台北市公私立各級學校113學年度畢業生市長獎頒獎典禮，會前聯訪，媒體詢問有在野黨立委批評賴清德是「人前手牽手，背後下毒手」。

蔣萬安說，關於朝野要召開國是會議，他認為是正向發展，也正面看待，但必須提醒，行動勝於空談，人民大於朝野，如果賴總統真心要團結台灣的社會，應即刻做兩件事。

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他說，第一，應該要求行政院長卓榮泰即刻將已經核定的地方補助款，還給地方政府，來照顧這些弱勢孩子、老人家應有的權益，同時也即刻停止行政院正在修改的對地方一般補助款的辦法，這是一個修惡的版本。

其次，也應該即刻對正在進行的罷免懸崖勒馬，全世界所有的民主國家，沒有一個像民進黨這樣發動無差別式全面的大罷免，「為罷免而罷免，這是傷害台灣的民主」。（編輯：李淑華）1140615

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