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傳賴清德支持後續7潛艦一次完成 學者：有助維繫修造能量

2024/3/18 19:42（3/18 19:57 更新）
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國造潛艦海鯤軍艦進入泊港測試（HAT）最後階段，2月27日執行第3階段「拖帶進塢」，有大半船身浮在水面。中央社記者董俊志攝 113年2月27日
國造潛艦海鯤軍艦進入泊港測試（HAT）最後階段，2月27日執行第3階段「拖帶進塢」，有大半船身浮在水面。中央社記者董俊志攝 113年2月27日
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（中央社記者游凱翔台北18日電）媒體報導，總統當選人賴清德表態支持後續7艘潛艦國造應一次做好。學者分析，此舉能打鐵趁熱，有助於修造能量的延續性，不讓有經驗、有技術的工班流失，亦能讓後續造艦成本降低，建立水下可恃戰力。

中國時報報導，總統當選人賴清德日前與總統蔡英文視察潛艦海鯤號，賴清德聽取簡報後，表達全力支持，並認為7艘後續艦應一次做好。

國造軍事裝備的其中一大重點在於「延續性」，目的是讓製造及維修能量能夠延續，避免重蹈當年IDF經國戰機研發後，因無下一代機型規劃，造成人才流失的覆轍。

淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑指出，若能確立後續潛艦的量產計畫，則能「打鐵趁熱」，確保修造能量延續性，不讓這些有經驗、有技術的工班流失散掉，因為觀察目前兩岸情勢，建立水下可恃戰力刻不容緩。

國防部智庫、國防安全研究院學者蘇紫雲表示，若報導屬實，等同賴清德支持蔡總統的國防自主路線，同時確立「要有7艘後續艦」的大方向；至於是否分批次、分階段量產等細節，則尊重海軍、台船等兵監單位的專案管理。

蘇紫雲認為，造艦能量的延續，除有助於台船擁有長期穩定訂單，亦能透過既有硬體投資、人才培育，減少下一階段的造艦成本，不只能滿足整體國軍作戰需求，亦可創造國防經濟。

蘇紫雲指出，未來若有7艘國造潛艦及既有2艘性能升級後劍龍級潛艦，不只在戰備任務的調度更彈性，也能維繫後勤維保能量。（編輯：林克倫、翟思嘉）1130318

#賴清德
#蘇紫雲
#蔡英文
#潛艦國造
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