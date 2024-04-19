更多編輯台推薦新聞：
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
國造潛艦
新聞專題
國造潛艦1/122
首頁 / 政治

潛艦國造信件疑外洩 國防部：屬商業信函非機密

2024/4/19 22:36
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳書緯台北19日電）媒體今天報導，國安會諮詢委員、潛艦國造專案召集人黃曙光署名的機密信函遭到外洩，信中提及海鯤軍艦的潛望鏡恐無法如期交貨。國防部表示，該信件屬商業信函、非屬機密，且廠商收信後已依約加速產製。

網路媒體「菱傳媒」今天報導，一封潛艦國造專案辦公室的內部機密信函疑遭到外洩，信件由黃曙光署名，內容是向承攬國造潛艦海鯤艦光電桅桿系統的美商L3 Harris公司副總裁，提及海鯤艦潛望鏡無法依約如期交貨，將導致無法海鯤艦無法如期測試。

國防部對此回應，該信件屬商業信函，要求外商儘速交貨，內容未涉及規格參數，非屬機密範疇。

國防部進一步指出，廠商收悉信件後，已依要求加速產製，交貨期程可滿足全案進度。

黃曙光日前已向總統蔡英文請辭潛艦國造召集人職務，並於16日發布聲明指出，請辭是身心俱疲，與他人無關，更無關任何政治因素，未來將會以民間人士，協助台船與海軍造艦提供各項諮詢參考。（編輯：林克倫）1130419

國造潛艦
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
台船董事長鄭文隆：海鯤潛艦可望114年11月前交船
172.30.142.43