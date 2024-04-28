海鯤潛艦海上測試在即 測試流程及後續規劃一次看

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（中央社記者游凱翔、吳書緯台北28日電）台灣首艘國造潛艦原型艦「海鯤軍艦（Narwhal）」（舷號711）於民國112年9月28日舉行命名暨下水典禮，隨後進行泊港測試（HAT），今年2月27日自海昌工廠移至台船小塢進行HAT最後測試項目。

台船董事長鄭文隆日前提到，潛艦測試以安全為重，從專案角度來說仍有時程表，HAT預計4月底完成，接續進行海上測試（SAT）。

針對何謂HAT、SAT，以及後續量產艦規劃、戰略戰術意義，中央社帶您一次了解。

Ｑ：海鯤潛艦建造及測試流程？

Ａ：台船、海軍與他國於船塢合作研製→下水→台船與海軍共同泊港測試（HAT）→台船與海軍共同海上測試（SAT），並發射魚雷驗證戰鬥系統→海軍進行作戰測評→台船交艦海軍→海軍進行成軍前訓練→正式成軍並投入戰備序列。

Ｑ：HAT是什麼？

Ａ：泊港測試（Harbour Acceptance Trial, HAT），指潛艦於船塢建造完成後，在港口泊位進行一系列測試，確保潛艦達到設計時預期性能和功能，這些測試通常由海軍、造船廠進行。

HAT主要測試內容，大略包括：系統測試（動力、武器、聲納、空調等）、靠港操作測試（停泊、繫留、電源連接）、環境適應測試、安全測試、通訊測試（相關頻段測試）等。

Ｑ：SAT是什麼？

Ａ：海上測試（Sea Acceptance Test, SAT），指潛艦完成泊港測試後，移往海中進行一系列相關測試，測試內容除包括泊港測試中的部分項目，還需進行下潛、上浮等戰術動作，確保潛艦實際於海中能達預期性能水平和安全標準。

SAT主要測試內容，包含泊港測試中的大部分項目，並增加例如航行品質測試、控制系統（潛水及浮出、舵機、深度控制等）測試、武器系統測試、聲納測試、穩定測試及應對火災、氣壓變化等緊急情況測試；最重要的，海鯤潛艦屆時將實彈射擊魚雷，驗證戰鬥系統性能。

Ｑ：何時SAT？

Ａ：前海軍研究發展中心主任、現任國防部參事邵維揚中將4月17日在立院備詢時指出，HAT目前仍在執行中，結束時間尚無法報告，必須逐項測試完成，才能往下一階段前進。

Ｑ：海鯤潛艦何時交艦海軍？

Ａ：邵維揚中將4月17日在立法院答詢指出，盼台船能在114年交船。

Ｑ：潛艦國造除原型艦，還會有後續艦？

Ａ：初步規劃是後續有7艘，預計以「3+2+2」進度進行。

Ｑ：外傳7艘後續艦總預算高達新台幣2800億元，單艘約400億，比原型艦300多億還高？

Ａ：目前尚無法確定每艘單價，按學習曲線分析，後續艦造價應會低於原型艦海鯤。但業界人士以商船為例指出，近5年的原物料漲幅高達10%，成本已大幅提升，可能抵消學習曲線的部分成本優勢。

國防部長邱國正4月17日於立法院答詢提到，以總額除以7的方式計算有欠公允，後續潛艦的建造，不單艦體本身，由於包括原料、廠房建造成本等項目也逐步成長，未必建造潛艦的數量越多就越便宜，目前預算正核算中。

Ｑ：量產艦性能會比原型艦好嗎？

Ａ：會的，原型艦目的在於找出問題並精進改良，以國艦國造代表之一的沱江級艦為例，目前正在量產的後續艦，其相關性能均優於原型艦。

Ｑ：潛艦國造海鯤號的武器配備？

Ａ：總共配置6具魚類發射管，可搭載MK48重型魚雷。據了解，後續艦除優化相關設備，也有望搭載潛射UGM-84魚叉飛彈。

特別的是，美國已軍售台灣MK-48 Mod6 AT重型魚雷（MK-48 Mod6 AT HWT）與相關設備，能以時速52公里以上的速度巡航，最大衝刺航速每小時102公里，採用MK-48的聲納探測器、導引及控制系統，加上新電力系統及靜音技術（減少被探測的機會），等同可發動匿蹤攻擊，此舉是給予國造潛艦「牙齒（戰力）」。

（中央社製圖）

Ｑ：潛艦能做什麼？

Ａ：潛艦的戰略應用，主要有破壞航運、攻擊敵岸與戰略嚇阻；戰術應用包括監視、襲擊海上艦船，哨戒屏衛、反潛阻柵與獵殺作戰。

台灣因地形狹長、缺乏廣大腹地，潛艦戰力可讓台灣海面防線再向外推進、擴大海上縱深，並讓共軍必須費心提防船艦受台灣潛艦「伏擊」，達到台灣軍事戰略「防衛固守，重層嚇阻」中的「嚇阻」效用。

Ｑ：台灣未來會有幾艘潛艦？

Ａ：若潛艦國造後續7艘量產艦完成，含原型艦海鯤號及現有2艘劍龍級潛艦，共有10艘；但後續7艘潛艦國造完成後，劍龍級服役時間屆時超過40年，是否增加潛艦數量，仍有待觀察。（編輯：林克倫、楊凱翔）1130428