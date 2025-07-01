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台灣隊首度亮相西雅圖同志遊行 尤美女分享推動同婚合法經歷

2025/7/1 07:53（7/1 08:10 更新）
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在台灣同志婚姻合法化扮演重要推手，被譽為「同運女神」的前立委尤美女（左3）29日參與西雅圖同志大遊行。（大西雅圖台灣同鄉會提供）中央社記者林宏翰洛杉磯傳真 114年7月1日
在台灣同志婚姻合法化扮演重要推手，被譽為「同運女神」的前立委尤美女（左3）29日參與西雅圖同志大遊行。（大西雅圖台灣同鄉會提供）中央社記者林宏翰洛杉磯傳真 114年7月1日
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（中央社記者林宏翰洛杉磯30日專電）西雅圖台灣同鄉會號召80多人組成「台灣隊」參與同志大遊行；「同運女神」前立委尤美女全程參與，也分享40年來推動婦女運動、同志運動的歷程。

位於華盛頓州的西雅圖同志大遊行29日登場，這場活動今年邁入第51年，第一次有「台灣隊」亮相。

大西雅圖台灣同鄉會號召80多人，手持彩虹旗與台灣旗幟登場，通過主舞台時，主辦單位介紹台灣是亞洲第一個同性婚姻合法化的國家。

台灣通動同婚的重要推手、前立委尤美女受邀參與遊行。活動主辦人蔡依霖表示，尤美女年近70歲仍全程走完3小時路程，在場鄉親都很感動。

尤美女此行參與同志大遊行之外，28日在華盛頓大學台灣研究中心演講，分享台灣同婚立法的過程。前大法官黃瑞明也參與講座。

前立委尤美女在西雅圖大學的講台上，分享台灣推動同性婚姻合法化的歷程。（大西雅圖台灣同鄉會提供）中央社記者林宏翰洛杉磯傳真 114年7月1日
前立委尤美女在西雅圖大學的講台上，分享台灣推動同性婚姻合法化的歷程。（大西雅圖台灣同鄉會提供）中央社記者林宏翰洛杉磯傳真 114年7月1日
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大西雅圖台灣同鄉會副會長蔡依霖表示，尤美女談起40多年前在戒嚴時代推動婦女運動，之後參與同志婚姻合法化的歷程，年輕一代的台灣人感受到，台灣在民主、人權道路上，要感念前人努力，這一切得來不易。

尤美女這趟訪美，在台灣同鄉會、台灣人公共事務會華州分會的安排下，也拜訪聯邦眾議員傑亞帕爾（Pramila Jayapal）辦公室，在台美人權議題上實質交流。（編輯：陳慧萍）1140701

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前立委尤美女（右4）訪美，拜訪聯邦眾議員傑亞帕爾（Pramila Jayapal）辦公室，在台美人權議題上實質交流。（大西雅圖台灣同鄉會提供）中央社記者林宏翰洛杉磯傳真 114年7月1日
前立委尤美女（右4）訪美，拜訪聯邦眾議員傑亞帕爾（Pramila Jayapal）辦公室，在台美人權議題上實質交流。（大西雅圖台灣同鄉會提供）中央社記者林宏翰洛杉磯傳真 114年7月1日
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