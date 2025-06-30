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專題／「一帶一路」中寮鐵路通車 鉅額外債、中文熱衝擊寮國人民未來
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布萊德彼特「F1電影」馬力十足 北美票房衝第一

2025/6/30 13:41
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（中央社洛杉磯29日綜合外電報導）業界今天的估計數據顯示，布萊德彼特（Brad Pitt）新片「F1電影」（F1: The Movie）馬力十足，週末北美開映以5560萬美元成績傲視群雄，率先衝過終點線。

除了北美的5560萬美元，「F1電影」週末期間全球也有1.44億美元進帳，創下科技大廠蘋果（Apple）迄今最佳院線開映表現。

美聯社報導，Apple Original Films進軍好萊塢6年，推出過若干成功作品，包括2021年奧斯卡得獎片「樂動心旋律」 （CODA），但院線成績明顯好壞不一。「機密特務：阿蓋爾」（Argylle）、「飛月情海」（Fly Me to the Moon）等表現不如預期；「拿破崙」（Napoleon）和「花月殺手」（Killers of the Flower Moon）等大成本且志在奪獎的作品，在Apple TV+的吸睛力比院線更勝一籌。

然而，「F1電影」是蘋果第一部前進夏季賣座強片領域的作品，而標到這部片的製作團隊，大多參與過2022年夯片「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun: Maverick）拍攝。蘋果接著與華納兄弟（Warner Bros.）合作發行這部由「小布」布萊德彼特和達姆森伊卓瑞斯（Damson Idris）主演的這部片。

鑒於「F1電影」成本破2億美元，它還得多跑幾圈才能獲利，但就目前而言，「F1電影」正在全力衝刺。

法新社報導，影藝事業顧問公司「娛樂經銷研究」（Franchise Entertainment Research）分析師葛羅斯（David A. Gross）說：「這對一部原創動作體育劇情片來說，是絕佳的開映成績。」他並點出這部賽車片不僅影評一流，影迷也讚不絕口。

另一方面，北美院線聯盟（Exhibitor Relations）數據顯示，翻拍2010年熱門動畫片的「馴龍高手」（How to Train Your Dragon）真人版，以1940萬美元票房落居第2。

排名第3的是動畫片「地球特派員」（Elio），在美加有1070萬美元進帳。

續集片「窒友梅根 2.0」（M3GAN 2.0）開映只有令人失望的1020萬美元表現，排名第4。葛羅斯說：「一個由人工智慧驅動、真人大小機器玩偶的概念，第1次引發熱潮，第2次就沒有新鮮感了。」

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排名第5的是「28年毀滅倒數」（28 Years Later），票房970萬美元。

排名第6到第10的作品依序為：「星際寶貝：史迪奇」（Lilo & Stitch），690萬美元；「不可能的任務：最終清算」（Mission: Impossible -- The Final Reckoning），420萬美元；「天作之合」（Materialists），300萬美元；「捍衛任務：復仇芭蕾」（Ballerina），210萬美元；「小子難纏：空手道傳奇」（Karate Kid: Legends），100萬美元。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1140630

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