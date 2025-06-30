台特化：併弘潔科營收將增1.7倍 營業利益增80%

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（中央社記者潘智義台北30日電）台特化27日宣布收購弘潔科技公司65.22%股權，台特化董事長徐秀蘭今天表示，按持股65%計算，台特化併弘潔科技營收將增1.7倍，營業利益增80%，對台特化股東而言，營收、獲利都大增。

中美晶、台特化今天舉行線上記者會，徐秀蘭說，台特化此次收購的弘潔科並未上市櫃，發音和台特化大股東中美晶投資的砷化鎵晶圓代工廠宏捷科相同，但卻是兩家公司；由台特化併弘潔科，而非中美晶併購，主因台特化、弘潔科是相同業別，都鎖定獲利成長可期的半導體先進製程，台特化提供特化氣體、弘潔科提供服務。

徐秀蘭解釋，台特化、弘潔科都針對高階半導體客戶，一個是提供產品、一是工程服務；因為兩家公司業種相同，要互相介紹客戶也很容易。

另外，有關對等關稅、新台幣升值議題，徐秀蘭表示，美國對等關稅第2輪實體磋商，台商部分已告一段落，政府已證實台灣落在綠燈區，所以對等關稅的影響應可緩和；但晶片關稅與對等關稅實施不會在同一時間，推估應是第3季才做決定，與對等關稅是兩稅種，對等關稅較輕，若晶片關稅適用232條款，可能就像汽車業被課25%至50%較高稅率。

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徐秀蘭坦言，新台幣飆升確實承受非常大壓力，除4、5月受影響之外，6月新台幣新一波升值壓力再現，但不會用海外增資來避險；因去年才發行全球存託憑證（GDR），加上關係企業環球晶現階段在海外擴廠，用美元計價，美元變弱有利在美國設廠。只是台灣廠用台幣計價，整體仍需調度調整，因應新台幣升值。

台特化副董事長陳振乾表示，台特化成長是雙軸雙向成長，自己成長不夠快，找一個客戶同樣是半導體先進製程的弘潔科合併，可同時賣出更多產品與服務，合併後只要是矽基沉積類、蝕刻類、清潔類的業務都掌握了。弘潔科原大股東為私募基金，預定退場期限將屆，正好同意把股權賣給台特化。（編輯：張均懋）1140630