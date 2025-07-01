北市北投區空屋大火 緊鄰溫泉旅館險象生幸無傷亡

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（中央社記者黃麗芸台北1日電）台北市北投區溫泉路某棟廢棄建物6月30日晚間發生火警，現場火勢猛烈、濃煙直竄夜空，因緊鄰2間旅館，緊急疏散周邊人員，北市警消獲報也緊急出動大量人車馳援，所幸無人傷亡。

警消6月30日晚間8時40分許獲報，指北投區光明路有處廢棄建物起火，現場火勢猛烈，因周邊緊鄰數間溫泉旅館，陸續共出動各式消防救護車32輛和87人到場拉水線救火。

透過案發畫面可看到，現場大火熊熊燃燒，火光四起、濃煙四竄，擔心延燒至周邊建物，周邊2間溫泉旅館業者也緊急疏散房客，以免遭波及。

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直到晚間9時3分許，現場火勢獲得控制，經初步勘查，所幸無人員傷亡。

據了解，起火空屋產權為飯店業者持有，由於建物4、5樓因火災塌陷，使得救災人員無法深入火場，一小部分侷限處的火苗仍未完全熄滅，現場警消深夜仍積極救災，以防止火勢再起。實際起火原因，仍待後續調查釐清。（編輯：張曉雯）1140701