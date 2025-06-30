日本水產品部分恢復進口 中國重申反對排海立場

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（中央社記者李雅雯上海30日電）中國海關總署公告恢復日本部分地區水產品進口。中國外交部發言人毛寧今天表示，反對福島核處理水排海的立場沒有改變，將繼續敦促日本確實管控排海風險。

中國外交部30日下午召開例行記者會，由毛寧主持。

會上有記者提問，「中方恢復日本水產品進口，是否意味著認可福島核污染水排海的安全性？」。

毛寧回應，中國反對排海的立場沒有改變，「正是中方的堅定立場和積極推動，對排海的國際監督得到了有效的加強」。

她強調，「我們將繼續會同國際社會，敦促日方把一系列承諾體現在長期的實際行動中，切實（確實）管控排海風險」。

中國海關總署29日發布「關於有條件恢復日本部分地區水產品進口的公告」。

公告指出，即日起恢復部分原產地為日本的水產品進口，福島縣、群馬縣、栃木縣、茨城縣、宮城縣、新潟縣、長野縣、埼玉縣、東京都、千葉縣等10個都縣除外。

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公告強調，中國海關將對日本輸入水產品實施嚴格監管，一旦發現不符相關法律法規和食品安全標準，或日本未能有效履行官方監管責任時，將及時採取控制措施。

中國海關總署在2023年8月24日宣布全面暫停進口原產地為日本的水產品，理由為「為全面防範日本福島核污染水排海對食品安全造成的放射性污染風險，保護中國消費者健康、確保進口食品安全」。（編輯：邱國強）1140630