台新銀4大信用卡再升級 9月起7類權益自由選

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北30日電）台新銀行今天宣布推出信用卡權益自由選3.0方案。台新銀行今天表示，旗下4大信用卡包括@GoGo卡、FlyGo卡、玫瑰Giving卡、太陽卡/玫瑰卡共約300萬張卡，未來9月1日起可透過平台共享7大類權益。

台新銀行個人金融事業總處執行長包國儀指出，台新過去發行信用卡創造許多經典卡別，包括第1張女性信用卡與第1張市場上破百萬張的聯名卡等，皆是重要里程碑。

包國儀指出，台新銀2011年就曾推出權益自由選，不過當時透過銀行網站操作，如今用戶逐漸養成習慣、手機APP也相當普及，因此推出權益升級方案，用戶可以透過切換刷平台來做權益切換。台新金跟新光金的合併基準日為7月24日，未來台新將服務更多客戶，也會調整產品。

台新銀支付金融處產品開發部資深協理孟祥璽指出，台新銀行2024年推出自由選2.0，太陽卡/玫瑰卡可透過Richart Life App切換權益方案，今年進一步推出自由選3.0方案，等於4大卡別包括@GoGo卡、FlyGo卡、玫瑰Giving卡、太陽卡/玫瑰卡共300萬張卡，擴增到7類權益，兼顧回饋跟熱門加值服務，預計9月上線，最高回饋3.8%。

舉例來說，民眾如果過去假日用玫瑰Giving卡、網購用@GoGo卡，未來不用因場景不同、拿不同信用卡消費。透過切換刷平台方案，每天可轉換1次權益，4張卡當天皆使用同一類權益。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

事實上，市場上不僅台新銀推出信用卡權益自由選服務，國泰世華銀行CUBE卡跟玉山銀行Unicard，也有希望一卡勝多卡。

媒體關注台新銀提出自由選3.0方案，是否有意跟國泰世華銀CUBE卡一較高下。台新銀行支付金融處暨數位金融處資深副總經理黃天麟指出，台新跟國泰、玉山等用戶一定有所重疊，但台新也會從過去累積數據來選擇加碼場域，信用卡整併權益最主要是因為客戶需求而做出調整。這次只有整併4張卡，特定聯名卡或高端用戶的卡別並未納入。（編輯：林家嫻）1140630