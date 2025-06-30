日媒：華為遭制裁後投資中國半導體廠 自建供應鏈

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（中央社台北30日電）日媒報導，華為自2019年被美國政府制裁後，已投資60多家中國半導體相關企業，且涵蓋設計到測試的全部領域。這是華為在海外交易被限制的情況下，試圖在中國國內自建供應鏈，以提高其半導體性能。

日經中文網報導，2019年華為被美國啟動制裁同年，就成立了全資經營的「哈勃科技創業投資公司」，一直在擴大對中國半導體相關企業的投資。根據調查，華為透過哈勃投資的中國半導體相關企業超過60家，而華為是其中50多家企業有列名的股東，但可追蹤到的持股比重多半不到10%。

根據報導，華為透過哈勃的投資對象，涵蓋半導體設計、材料、製造和測試等製造領域，且擁有新一代產品所需技術的企業不在少數。華為意在推動這些企業與其保持步調一致，以研發相關技術和生產產品。

熟悉中國經濟的日本瑞穗銀行的高級主任研究員湯進分析，華為此舉優先推動構建了「可控的供應鏈」。

除了透過投資，華為還與總部在深圳的設備製造商「新凱來」關係密切，因為新凱來被普遍認為是華為被美國制裁後，才從華為獨立出來的公司，名義上歸於深圳市政府旗下。有分析認為，新凱來正在自行開發高性能關鍵的曝光機設備。

報導提到，新凱來已在深圳建設了多個大型基地，工程進展迅速。路透社先前曾報導，新凱來計劃融資28億美元（約新台幣818億元）建廠擴增設備。

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華為受到美國的制裁，被禁止與台積電交易。因此，華為在中國完善半導體供應鏈的同時也不斷提高自身技術，自行開發的7奈米晶片已搭載於智慧型手機等設備。而其6月6日上市的新款筆記型電腦，更被認為採用更尖端的5奈米晶片。

但報導認為，華為實現尖端晶片的量產還存在一些課題。業界人士表示，華為晶片等半導體產品在精度和生產效率等方面仍落後於競爭對手，這也包括新凱來生產的設備在內。若要自行推動量產，投資還得增加。（編輯：邱國強）1140630