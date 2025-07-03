涉竊取技術機密等 美法官裁華為須面對刑事指控

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐約1日綜合外電報導）美國聯邦法官今天駁回中國華為公司要求撤銷對其13項刑事指控的請求，華為仍須面對檢方起訴，包括試圖竊取美國對手的技術機密、在伊朗的業務誤導銀行。此案預訂明年5月開庭。

路透社報導，布魯克林聯邦地區法院法官唐諾利（Ann Donnelly）在長達52頁的裁決書中裁定，檢方起訴書所提證據，足以證明華為涉及16項罪名，包括以非法行為來拓展品牌版圖，涉嫌從6家企業竊取商業機密並犯下詐欺銀行等罪嫌。

有關違反對伊朗制裁的指控，源於華為涉嫌控制在伊朗做生意的香港公司星通（Skycom）。

唐諾利表示，檢方已具充分證據指控星通作為華為在伊朗的子公司，最終間接從逾1億美元的資金轉移中獲益，而這些轉帳經過美國的金融體系。

華為拒絕認罪，並請求法院撤銷16項指控中的13項，表示自己是「檢方尋找罪名的目標」。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

此案預訂2026年5月4日開庭，可能持續數月。

華為及其律師均未立即回覆路透社置評要求。布魯克林臨時檢察官諾切拉（Joseph Nocella）的發言人拒絕置評。（譯者：紀錦玲/核稿：張曉雯）1140703

延伸閱讀 涉規避美國限制措施 FCC調查華為等9中企