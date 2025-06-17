斷交後首見 哥斯大黎加派官員赴台受情報安全培訓

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李登文瓜地馬拉市16日專電）哥斯大黎加媒體披露，哥國情報安全局（DIS）日前派遣5名官員前往台灣，參加情報安全培訓活動。這也是哥斯大黎加2007年和台灣斷交後，兩國政府首次的官方情報交流互動。

哥斯大黎加媒體「國家報」（La Nacion）報導，這5位哥國情報局官員於5月前往台灣，接受為期23天國家安全情報培訓課程。此舉引發中國不滿，中國駐哥斯大黎加大使館14日發表聲明，聲稱此舉違反「一個中國」政策，堅決反對哥斯大黎加與台灣進行任何形式的官方往來。

不過中國大使館的臉書專頁，近日卻持續湧入許多不滿的哥斯大黎加民眾留言，不只力挺台灣是一個自由民主獨立的國家，更痛批中國干涉哥斯大黎加主權內政，甚至還有網友反諷中國，要大家研究「天安門事件」的歷史。

，哥斯大黎加政府迄今未回應中國的抗議，哥國媒體也以「徘徊在中國的紅線上」形容這一次情報官員赴台受訓。而中國是否會對哥斯大黎加採取報復手段，或是哥國繼續堅持與台交流立場不受影響，後續發展也引起高度關注。

不過哥斯大黎加和中國先前已經因為通訊網路安全問題，多次針鋒相對。哥斯大黎加政府在2023年8月發布行政命令，禁止來自非「布達佩斯公約」簽署國的企業，參與哥國5G電信網絡建設。這不只引起中國政府不滿，華為也向哥斯大黎加政府部門提出法律訴訟，認為損害華為企業利益，並違反國際條約，要求哥國政府解除禁令。

不過這起解除華為禁令的法律訴訟，今年2月被哥國法院駁回。哥斯大黎加法院強調，公共利益優於企業的商業利益，政府首要考量是保護用戶隱私及國家安全；這也形同確認將包括華為等中國電信產業，排除於哥斯大黎加之外。

此外，華為去年12月曾因為長期以賄賂當地官員和詐欺等手段，取得哥斯大黎加5G通訊設備合約被司法部門調查。哥斯大黎加總統查維斯（Rodrigo Chaves）不只公開譴責華為是「史上最明目張膽，規模最大的醜聞之一」，他更強調哥國政府已經對華為及其在哥國的中國籍總經理，和哥國涉貪官員，提起刑事訴訟。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）2月訪問哥斯大黎加與總統查維斯會面時，就盛讚哥國堅守立場，排除華為進入當地5G網路，是「拉丁美洲地區與世界的楷模」。

透過 Google News 追蹤中央社

由於警覺到中國長期藉由華為大舉投資中美洲國家的5G通訊網路建設，已經嚴重威脅資訊安全。美國從前總統拜登時代開始便加強與拉美區域國家合作，聯手阻擋華為擴張；現任總統川普上任後，動作更為積極。

不只哥斯大黎加，巴拿馬政府日前也宣布，將和美國政府合作，拆除全國13座由華為所設置的電信塔，改由使用美國技術的電信設施取代，以降低中國在拉丁美洲的網路安全威脅以及對抗中國的「惡意影響」。（編輯：韋樞）1140617